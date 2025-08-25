Dilip Ghosh: ৩ বার প্রধানমন্ত্রীর সভা এড়িয়ে যাওয়ার পরেও কি আপনি ২৬-এর বিধানসভায় দলের প্রার্থী হচ্ছেন? প্রশ্ন শুনে দিলীপ বললেন...
Dilip Ghosh: নিউটাউনের বাড়িটা আপাতত আমার ঠিকানা। এখানে বহু লোক দেখা করতে আসেন। পুজোর পরে আলাদা করে ঘাঁটি গাড়ার কিছু নেই। ওখানে অন্য সব জেলার থেকে ভালো সংগঠন আমাদের তৈরি আছে।
অয়ন ঘোষাল: বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh)। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, 'নিউটাউনের (New Town House) বাড়িটা আপাতত আমার ঠিকানা। এখানে বহু লোক দেখা করতে আসেন। পুজোর (Durga Puja 2025) পরে আলাদা করে ঘাঁটি গাড়ার কিছু নেই। ওখানে অন্য সব জেলার থেকে ভালো সংগঠন আমাদের তৈরি আছে।'
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: ৩৬ দিনের মাথায় বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে ৯ম নিম্নচাপ! অসহ্য গরমের পরে বাড়বে বৃষ্টি! ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত...
বিধানসভায় প্রার্থী
৩ বার প্রধানমন্ত্রীর সভা এড়িয়ে যাওয়ার পরেও কি আপনি ২৬-এর বিধানসভায় দলের প্রার্থী হচ্ছেন?
এখনই এইসব অনুমান করে আমরা রাজনীতি করি না। দলের একটা সিস্টেম আছে। কমিটি হবে। আমাদের পার্টির সংসদীয় কমিটি প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করে। যাঁরা এই দায়িত্বে আছেন, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি আসন নিয়ে যা বলার জানিয়ে দেব।
আপনার গুরুত্ব বহাল আছে তার মানে?
এতদিন পার্টি যা দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করেছি। ভবিষ্যতেও যা দায়িত্ব দেবে, পালন করব।
প্রসঙ্গ খড়গপুর
আপনার চয়েস খড়গপুর?
অবশ্যই ওখানকার সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক। আমি ওখানকার ভোটার। ওখানকার পার্টির অ্যাক্টিভ মেম্বার। ফলে, লড়তে হলে যাদের সঙ্গে বরাবর থেকেছি, তাদের সঙ্গেই থাকব।
পুজোর পর থেকে কি খড়গপুর যাতায়াত বাড়াবেন?
আমার নিউটাউনের বাড়িটা আপাতত আমার ঠিকানা। এখানে বহু লোক দেখা করতে আসেন। পুজোর পরে আলাদা করে ঘাঁটি গাড়ার কিছু নেই। ওখানে অন্য সব জেলার থেকে ভালো সংগঠন আমাদের তৈরি আছে। একটা জেলার কর্মীরা এসে একটা সফল সভা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। পার্টি ১ বছর আগে সংগঠন পর্ব বলে একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
খড়গপুর বিধানসভায় আপনি জয়ের ব্যাপারে কতটা আত্মবিশ্বাসী?
জিতব বলেই তো লড়ছি। শুধু খড়গপুর নয়, জেলায় সবকটা আসনে জেতার জন্য লড়াই করব।
নন্দীগ্রামে
নন্দীগ্রাম সমবায়ে বিজেপির বিপুল জয়
মানুষ চাইছে বিজেপিকে জেতাতে। পার্টি রেডি থাকলেই সব জায়গায় এই ধরনের ফল আসতে শুরু করবে।
আরও পড়ুন: Horoscope Today: বৃশ্চিকের দ্বিচারিতা, ধনুর আবেগ, মীনের গোপনতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...
ঠাকুরবাড়ি
ঠাকুরবাড়ির দ্বন্দ্ব। শান্তনু বনাম সুব্রত
মতুয়া সমাজের ভক্তরা ঠাকুর পরিবারের অনুগত। তার উত্তরসূরিদের সবাই শ্রদ্ধা করে। আগেও একাধিকবার ওখানে পারিবারিক সমস্যা হয়েছে। কপিল ঠাকুরের স্ত্রীর সঙ্গে পরিবারের অনেকের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। দুটো পার্টি হয়ে গিয়েছে। রাজনীতি হয়েছে। মতান্তর হতেই পারে। কিন্তু ভক্তদের বিশ্বাসে যেন আঘাত না লাগে, সেটা দেখতে হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)