Dilip Ghosh: ৩ বার প্রধানমন্ত্রীর সভা এড়িয়ে যাওয়ার পরেও কি আপনি ২৬-এর বিধানসভায় দলের প্রার্থী হচ্ছেন? প্রশ্ন শুনে দিলীপ বললেন...

Zee News Bengali
Dilip Ghosh: নিউটাউনের বাড়িটা আপাতত আমার ঠিকানা। এখানে বহু লোক দেখা করতে আসেন। পুজোর পরে আলাদা করে ঘাঁটি গাড়ার কিছু নেই। ওখানে অন্য সব জেলার থেকে ভালো সংগঠন আমাদের তৈরি আছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 25, 2025, 11:37 AM IST
অয়ন ঘোষাল: বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh)। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, 'নিউটাউনের (New Town House) বাড়িটা আপাতত আমার ঠিকানা। এখানে বহু লোক দেখা করতে আসেন। পুজোর (Durga Puja 2025) পরে আলাদা করে ঘাঁটি গাড়ার কিছু নেই। ওখানে অন্য সব জেলার থেকে ভালো সংগঠন আমাদের তৈরি আছে।'

বিধানসভায় প্রার্থী

৩ বার প্রধানমন্ত্রীর সভা এড়িয়ে যাওয়ার পরেও কি আপনি ২৬-এর বিধানসভায় দলের প্রার্থী হচ্ছেন?

এখনই এইসব অনুমান করে আমরা রাজনীতি করি না। দলের একটা সিস্টেম আছে। কমিটি হবে। আমাদের পার্টির সংসদীয় কমিটি প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করে। যাঁরা এই দায়িত্বে আছেন, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি আসন নিয়ে যা বলার জানিয়ে দেব।

আপনার গুরুত্ব বহাল আছে তার মানে?

এতদিন পার্টি যা দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করেছি। ভবিষ্যতেও যা দায়িত্ব দেবে, পালন করব।

প্রসঙ্গ খড়গপুর

আপনার চয়েস খড়গপুর?

অবশ্যই ওখানকার সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক। আমি ওখানকার ভোটার। ওখানকার পার্টির অ্যাক্টিভ মেম্বার। ফলে, লড়তে হলে যাদের সঙ্গে বরাবর থেকেছি, তাদের সঙ্গেই থাকব। 

পুজোর পর থেকে কি খড়গপুর যাতায়াত বাড়াবেন?

আমার নিউটাউনের বাড়িটা আপাতত আমার ঠিকানা। এখানে বহু লোক দেখা করতে আসেন। পুজোর পরে আলাদা করে ঘাঁটি গাড়ার কিছু নেই। ওখানে অন্য সব জেলার থেকে ভালো সংগঠন আমাদের তৈরি আছে। একটা জেলার কর্মীরা এসে একটা সফল সভা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। পার্টি ১ বছর আগে সংগঠন পর্ব বলে একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছে। 

খড়গপুর বিধানসভায় আপনি জয়ের ব্যাপারে কতটা আত্মবিশ্বাসী?

জিতব বলেই তো লড়ছি। শুধু খড়গপুর নয়, জেলায় সবকটা আসনে জেতার জন্য লড়াই করব। 

নন্দীগ্রামে

নন্দীগ্রাম সমবায়ে বিজেপির বিপুল জয়

মানুষ চাইছে বিজেপিকে জেতাতে। পার্টি রেডি থাকলেই সব জায়গায় এই ধরনের ফল আসতে শুরু করবে। 

ঠাকুরবাড়ি

ঠাকুরবাড়ির দ্বন্দ্ব। শান্তনু বনাম সুব্রত

মতুয়া সমাজের ভক্তরা ঠাকুর পরিবারের অনুগত। তার উত্তরসূরিদের সবাই শ্রদ্ধা করে। আগেও একাধিকবার ওখানে পারিবারিক সমস্যা হয়েছে। কপিল ঠাকুরের স্ত্রীর সঙ্গে পরিবারের অনেকের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। দুটো পার্টি হয়ে গিয়েছে। রাজনীতি হয়েছে। মতান্তর হতেই পারে। কিন্তু ভক্তদের বিশ্বাসে যেন আঘাত না লাগে, সেটা দেখতে হবে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

dilip ghoshnot attending pm modis meetingdilip ghosh questioned on kharagpurdilip ghosh on nandigramdilip ghosh on matua thakurbari
