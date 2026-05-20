/Kakoli Ghosh Dastidar Gets Central Security: বেসুরো হতেই ‘Y+’ সুরক্ষা কাকলির, অভিষেক-ফিরহাদরা ব্রাত্য, উলটপুরাণে তুঙ্গে জল্পনা

Kakoli Ghosh Dastidar: রাজ্যে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর তৃণমূলের অন্দরেও একাধিক পরিবর্তন ঘটেছে। সম্প্রতি লোকসভার মুখ্য সচেতক পদ থেকে কাকলিকে সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। সেই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উষ্মাও প্রকাশ করেছিলেন কাকলি। তারপরই...
মনোজ মন্ডল: অভিষেক-ফিরহাদের নিরাপত্তা কমলেও উলটপুরাণ তৃণমূলের অন্য এক সাংসদের নিয়মে। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর যেখানে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতাদের নিরাপত্তা ও কনভয়ে একের পর এক কাটছাঁট করা হচ্ছে, ঠিক তখনই উল্টো ছবির সাক্ষী থাকল রাজ্য রাজনীতি। হঠাৎই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাড়ল তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে তাঁকে উচ্চপর্যায়ের ‘ওয়াই প্লাস’ (Y+ Category) ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহের সোমবার সকাল থেকেই বারাসাতের মধ্যমগ্রামে তৃণমূল সাংসদের বাড়ির সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সুরক্ষার দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে সিআইএসএফ জওয়ানদের।
রাজ্যে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর তৃণমূলের অন্দরে যখন ব্যাপক ওলটপালট চলছে, তখন এই নিরাপত্তা বৃদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মতো শীর্ষ নেতাদের নিরাপত্তা ও কনভয় একধাক্কায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে তৃণমূলেরই এক সাংসদকে কেন কেন্দ্র এই বিশেষ নিরাপত্তা দিল, তা নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন।
রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, এই নিরাপত্তার পেছনে রয়েছে সম্প্রতি তৃণমূলের অন্দরে ঘটে যাওয়া এক বড়সড় রদবদল। কিছুদিন আগেই লোকসভায় দলের ‘মুখ্য সচেতক’ পদ থেকে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে আচমকা সরিয়ে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জায়গায় পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
দলীয় এই সিদ্ধান্তে চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কাকলিদেবী। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি লেখেন, '৭৬ থেকে পরিচয়, ’৮৪ থেকে পথচলা শুরু। ৪ দশকের আনুগত্যের জন্য আজ পুরষ্কৃত হলাম।' শুধু কাকলিদেবীই নন, তাঁর ছেলে বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদারও মায়ের এই অপসারণের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক ‘বিদ্রোহী’ পোস্ট করেন। ফলে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব যে বাড়ছিল, তা স্পষ্ট।
তবে হঠাৎ কেন এই কেন্দ্রীয় সুরক্ষা, তার সুনির্দিষ্ট কোনও সরকারি কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে চার দশকের আনুগত্যের অভিমানে দলীয় নেতৃত্বের ওপর ক্ষুব্ধ থাকা এবং তার ঠিক পরপরই কেন্দ্রের এই ‘ওয়াই প্লাস’ নিরাপত্তা পাওয়া— এই দুইয়ে দুইয়ে চার করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে কি না, এখন সেটাই দেখার।
