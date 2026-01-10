Bengal Weather Update: হচ্ছেটা কী! দু'দিন পর ফের নিম্নমুখী পারদ, ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত বইবে আর কতদিন?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Weather Update: দু'দিন বাড়ার পর কমল কলকাতার রাতের তাপমাত্রা। ফের নেমে এল ১১-এর ঘরে। গঙ্গাসাগর পুণ্যার্থীদের জন্য সকালে ঘন কুয়াশার বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বিঘ্নিত হতে পারে কাকদ্বীপ থেকে কচুবেড়িয়া ফেরি এবং ভেসেল সার্ভিস। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 10, 2026, 09:20 AM IST
অয়ন ঘোষাল: দু'দিন বাড়ার পর শুক্রবার রাতে ফের নিম্নমুখী বাংলার পারদ। কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ১১.৬ থেকে বেড়ে পরশু রাতে ১২.১ ডিগ্রি হয়েছিল। গতকাল রাতে আবার সেই তাপমাত্রা নেমে এল ১১.৬ ডিগ্রিতে। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় আড়াই ডিগ্রি কম। দিনের তাপমাত্রা ২১.৯ থেকে সামান্য বেড়ে গতকাল ২২.৬ ডিগ্রি হয়েছে। কিন্তু সেটাও এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি কম। ফলে আপাতত দিনে রাতে শীতের আমেজ বহাল থাকবে।

কতদিন পর্যন্ত জমিয়ে শীত:

জমিয়ে শীতের মরশুম মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত। বেশ কিছু জেলায় সকালের দিকে বেশ কিছুটা সময় কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ। শীতল দিনের পরিস্থিতি বিভিন্ন জেলাতে। 

নিম্নচাপ:

দক্ষিণ-পূর্ব এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগরের ওপর নিম্নচাপ অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে একই জায়গায় অবস্থান করছে। এটি পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় অত্যন্ত ধীর গতিতে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকার দিকে অগ্রসর হবে। এর কোনও সরাসরি প্রভাব নেই বাংলায়। উল্টে বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জলীয় বাষ্প শুষে নেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে শুষ্ক শীতের আমেজ বাড়বে। ত্রিপুরা এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের উপর রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।

দক্ষিণবঙ্গ:

দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে আর শীতল দিনের পরিস্থিতি কোথাও থাকছে না। কারণ গত ৩ দিন ধরে বেলা বাড়লেই রোদ ঝলমলে আকাশ দেখা যাচ্ছে গোটা দক্ষিণবঙ্গে। হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত বইতে থাকায় ফিল লাইক টেম্পারেচার অনেক কম অনুভূত হবে। 

ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা:

হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা গোটা বাংলায়। তার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। গঙ্গাসাগর পুণ্যার্থীদের জন্য সকালে ঘন কুয়াশার বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বিঘ্নিত হতে পারে কাকদ্বীপ থেকে কচুবেড়িয়া ফেরি এবং ভেসেল সার্ভিস। 

উত্তরবঙ্গে:

উত্তরবঙ্গে দিনভর শীতের অনুভূতি অনেকটাই বেশি থাকবে। কনকনে ঠান্ডার অনুভূতি। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ফিল লাইক টেম্পারেচার অনেকটা কম অনুভূত হবে। উত্তরবঙ্গের চার জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে। 

কলকাতার তাপমাত্রা:

দু'দিন বাড়ার পর কমল কলকাতার রাতের তাপমাত্রা। ফের নেমে এল ১১ এর ঘরে। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে কলকাতার পারদ। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে আরও অন্তত ৪ দিন। সকালের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ এবং শীতল হাওয়ার স্রোতে ফিল লাইক টেম্পারেচার কমবে। বেলা বাড়লে আকাশ পরিস্কার। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

ভিন রাজ্য:

অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে তামিলনাডু, পন্ডিচেরি এবং কড়াইকালে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা রাজধানী দিল্লি, পঞ্জাব, চন্ডিগড়, হরিয়ানা। ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড এবং রাজস্থানেও শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

