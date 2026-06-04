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Big Breaking: যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেই ১ সেপ্টেম্বর থেকে গুনতে হবে ফাইন, ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

Fine will be levied from 1 September: শহরে প্রতি ১০০ মিটার অন্তর ডাস্টবিন বসানো হবে। বাজার, রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, স্কুল সংলগ্ন এলাকা এবং বিভিন্ন জনবহুল স্থানে এই ডাস্টবিন বসানো হবে। যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারেন। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 04, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:28 PM IST
Big Breaking: যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেই ১ সেপ্টেম্বর থেকে গুনতে হবে ফাইন, ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের
Image Credit: অগ্নিমিত্রা পাল

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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