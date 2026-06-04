/Big Breaking: যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেই ১ সেপ্টেম্বর থেকে গুনতে হবে ফাইন, ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

বাসুদেব চট্টোপাধ্য়ায়: বাড়ির বাইরে যত্রতত্র আবর্জনা, নোংরা ফেললেই এবার গুনতে হবে কড়া মাশুল। বাড়ির বাইরে যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেললেই দিতে হবে ফাইন। ১ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হবে ফাইন নেওয়া। ঘোষণা করলেন পুরো ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
‘ক্লিন আসানসোল অ্যান্ড গ্রিন আসানসোল’ প্রকল্পের সূচনা। পরিচ্ছন্ন শহর গড়তে একাধিক ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের। আসানসোল শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে বৃহস্পতিবার আসানসোলে ‘ক্লিন আসানসোল অ্যান্ড গ্রিন আসানসোল’ প্রকল্পের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। প্রকল্পের সূচনা করে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকার পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ‘ক্লিন আসানসোল অ্যান্ড গ্রিন আসানসোল’ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে।”
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, শহরের ব্যস্ত এলাকাগুলিতে প্রতি ১০০ মিটার অন্তর ডাস্টবিন বসানো হবে। বাজার, রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, স্কুল সংলগ্ন এলাকা এবং বিভিন্ন জনবহুল স্থানে এই ডাস্টবিন স্থাপন করা হবে যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারেন। মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে সাফাইকর্মী বা জমাদারদের বেতন তুলনামূলকভাবে কম। তাই তাঁদের কাজের পরিধি বাড়িয়ে বিকেলের সময় শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকাগুলি— যেমন বাজার, স্টেশন ও অন্যান্য ব্যস্ত এলাকায় ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই অতিরিক্ত কাজের জন্য তাঁদের আরও বেশি পারিশ্রমিক দেওয়ার বিষয়েও সরকার ভাবছে।
সাফাইকর্মীদের নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশের বিষয়েও গুরুত্ব দেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, অনেক কর্মীর কাছে এখনও পর্যাপ্ত জুতো, ইউনিফর্ম ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী নেই। দ্রুত তাঁদের জন্য জুতো, ড্রেস, গ্লাভসসহ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও তিনি জানান, ম্যানহোল ও নর্দমা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হবে যাতে কোনও কর্মীকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ম্যানহোলে নামতে না হয়।
মন্ত্রী বলেন, “পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার দায়িত্ব শুধু প্রশাসনের নয়, সাধারণ মানুষেরও। সবাইকে এগিয়ে এসে শহরকে পরিষ্কার ও সবুজ রাখার কাজে অংশ নিতে হবে।” ‘ক্লিন আসানসোল অ্যান্ড গ্রিন আসানসোল’ প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষায় সুফল মিলবে বলেই আশাপ্রকাশ করছেন শহরবাসী থেকে প্রশাসন।
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