West Bengal Assembly Election 2026 Opinion Polls: বাংলায় এই প্রথম AI জনমত সমীক্ষা: বাংলায় সবুজ সুনামি নাকি গেরুয়া আবির? শেষ কথা জানিয়ে দিল ইলন মাস্কের গ্রক

West Bengal Assembly Election 2026 Opinion Polls: বাংলায় এই প্রথম AI জনমত সমীক্ষা: বাংলায় সবুজ সুনামি নাকি গেরুয়া আবির? শেষ কথা জানিয়ে দিল ইলন মাস্কের গ্রক
Opinion Polls of 2026 WB Election: সাম্প্রতিক অপিনিয়ন পোল এবং বিশ্লেষণগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে TMC-এর নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় ফিরতে পারেন, কিন্তু বিজেপি (BJP) তাদের সিট সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইলন মাস্কের Grok-এর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ বলছে, পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)-এর জয়ের সম্ভাবনা বর্তমানে বেশ উচ্চ বলে মনে হচ্ছে, যদিও এটি একটি ক্লোজ ফাইট হতে পারে। নির্বাচনটি দু'টি পর্যায়ে (২৩ এবং ২৯ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হবে, এবং মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ১৪৮টি আসন দরকার।
মূল পয়েন্টস এবং পূর্বাভাস:
অপিনিয়ন পোলসের সারাংশ: Matrize-IANS পোল অনুসারে, TMC লিড নেবে, কিন্তু BJP ক্লোজ বিহাইন্ড থাকবে, যা একটি কম্পিটিটিভ নির্বাচনের ইঙ্গিত দেয়। Moneycontrol-এর পোলে TMC-কে এগিয়ে রাখছে, যাতে তারা চতুর্থ টার্ম পেতে পারে, কিন্তু BJP-এর সিট সংখ্যা বাড়বে।
Livemint-এর রিপোর্টে BJP-এর সার্জ দেখা যাচ্ছে, যা নেক-অ্যান্ড-নেক ফাইটের সম্ভাবনা তুলে ধরে। VoteVibe সার্ভে সূচিত করে যে মমতা ব্যানার্জি আবার জিততে পারেন, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মহিলা ভোটারদের সমর্থনে।
সিট প্রজেকশনের রেঞ্জ (বিভিন্ন সোর্স থেকে):
দল সম্ভাব্য সিট রেঞ্জ ভোট শেয়ার (আনুমানিক)
TMC ১৮৫-২৪০ ৪৬-৪৯%
BJP ৫০-১০৫ ৩৩-৩৮%
অন্যান্য ০-৮ ১০-১২%
এই বিশ্লেষণগুলো X- থেকে পাওয়া বিশ্লেষণ এবং নির্বাচনের অনুমানের উপর ভিত্তি করে, যেমন TMC-এর জন্য ২৩০-২৪০ সিটের ভবিষ্যদ্বাণী। আবার BJP-এর জন্য ১৫০-১৬০ সিটের পূর্বাভাস খুবই দৃষ্টিভঙ্গি।
চ্যালেঞ্জ এবং ফ্যাক্টরস: TMC-এর শক্তি: গ্রামীণ অঞ্চলে ফ্রিবিজ এবং মহিলা ভোটারদের সমর্থন, যেমন উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় লিড। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং উত্তরবঙ্গের কিছু পকেটে TMC-এর ইনরোডস দেখা যাচ্ছে।
BJP-এর চ্যালেঞ্জ: অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি, মিডল ক্লাসের অসন্তোষ এবং গ্রামীণ ডিসট্রেস BJP-কে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তবে TMC-এর স্ট্রংহোল্ডগুলোতে BJP-এর অর্গানাইজেশন দুর্বল।
অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR), ইলেক্টোরাল রোলস, শর্ট পোলিং শিডিউল এবং এমনকি ওয়েস্ট এশিয়ান ক্রাইসিসের মতো ইস্যু নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে।
উভয় দলই দু'ফেজ পোলিং নিয়ে সন্তুষ্ট।
সামগ্রিকভাবে, TMC-এর জয়ের সম্ভাবনা ৬০-৭০% এর মতো বলে অনুমান করা যায়, কিন্তু এটি ভোটার সেন্টিমেন্ট, ক্যাম্পেইন এবং লাস্ট-মিনিট ইভেন্টসের উপর নির্ভর করবে। নির্বাচনের ফলাফল ৪ মে-এর ঘোষণা হবে, তাই আরও আপডেটের জন্য চোখ রাখুন।
Disclaimer: এই প্রতিবেদনটি Grok AI Research কর্তৃক বিশ্লেষণকৃত ও সংকলিত। তথ্যসূত্র: MATRIZE-IANS ওপিনিয়ন পোল, ভারতের নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প তথ্য এবং প্রধান সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন। এই বিশ্লেষণ পূর্বাভাসমূলক, চূড়ান্ত নয়।
