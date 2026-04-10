AIMIM AJUP Alliance BIG BREAKING: ভোটবঙ্গে জোটভঙ্গ; হুমায়ুনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল 'মিম', কেন সংঘাত 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গে?

West Bengal Assembly Election 2026: হুমায়ুন কবীর জানালেন, তিনি ওয়াইসি সাহেবের থেকে এইরকম কোনও বার্তা পাননি। হুমায়ুন জোর দিয়ে জানান, 'আবার বলছি, ওই ক্লিপ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তৈরি। আমি মুসলিমদের পাশেই আছি।'

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 10, 2026, 11:33 AM IST
রাজ্যে ভোটের সমীকরণ কি উল্টে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলল?

অয়ন ঘোষাল: বড় খবর! ভোটবঙ্গে (west bengal assembly election 2026) জোটভঙ্গ (AIMIM AJUP Alliance Break)। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির (Aam Janata Unnayan Party) সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল 'মিম' (AIMIM)। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি (Asaduddin Owaisi) জানালেন, হুমায়ুন কবীরের (Humayun Kabir) মন্তব্যে পরিষ্কার, বাংলার মুসলিমরা কতটা অসহায়। এই অবস্থায় আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে আর থাকা যায় না। 

আরও পড়ুন: SIR in Bengal: কেন বেছে বেছে বাঙালিদেরই SIR-কোপ? রাগে তেড়েফুঁড়ে পার্লামেন্ট ঢুকে পড়ল বিজেপিনেতার প্রেসিডেন্সিতে পড়া ছেলে

ভোটবঙ্গে জোটভঙ্গ

ভেঙে গেল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি এবং মিমের নির্বাচনী জোট। এমনিতেই বাংলার মুসলিমরা দরিদ্র অবহেলিত এবং বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক দশক ধরে সেক্যুলার সরকার চললেও মুসলিমদের জন্য কেউ কিচ্ছু করেনি। বাংলার নির্বাচনে তাদের কথা ভেবেই সরাসরি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মিম। তবে এবার হুমায়ুনের দলের সঙ্গে সমস্ত রকমের জোট-সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল মিম। তারা একক ভাবে বাংলার কিছু আসনে ভোটে লড়বে।

একাই লড়বে 'আজাপ'?

মিম-এর তাদের সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে 'জি ২৪ ঘণ্টা'কে হুমায়ূন কবীর যা জানালেন: 'আমি এখনও ওয়াইসি সাহেবের থেকে এইরকম কোনও বার্তা পাইনি। আবার বলছি, ওই ক্লিপ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তৈরি। আমি মুসলিমদের পাশেই আছি। আমি তাঁদের প্রতি কোনো আপত্তিকর কথা বা অপমানসূচক কথা বলিনি। সেক্ষেত্রে সত্যিই যদি মিম সরে যায় আম জনতা উন্নয়ন পার্টি একাই লড়বে।'

'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' + 'অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন'

প্রসঙ্গত, জল্পনা ছিল, সেই মতো ক'দিন আগে ঘোষণাও হয়ে গিয়েছিল যে, এবারের বিধানসভা ভোটে জোটবদ্ধ হচ্ছে হুমায়ুন কবীরের দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসি-র নেতৃত্বাধীন 'অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন' বা সংক্ষেপে 'মিম' (AIMIM)। এই AIMIM 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র জোটসঙ্গী হিসেবে প্রায় ৮টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল বীরভূমে ৩টি, মুর্শিদাবাদে ৩টি এবং মালদায় ২টি আসন। 

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: 'ক্ষমতায় এলে প্রতিটি পরিবারকে ৭৫০০ টাকা', রাজ্যে '২০০ দিনের কাজ'; অবিশ্বাস্য

মুসলিম ভোটাররা নির্ণায়ক?

ওদিকে হুমায়ুন কবীরের দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' ১৮২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। হুমায়ুন কবীর নিজে রাজনগর এবং নওদা-- এই দুই কেন্দ্র থেকে নির্বাচন লড়বেন। হুমায়ুন কবীরের দাবি, রাজ্যে ১১৪ বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটাররা নির্ণায়ক ভূমিকা নেবেন। কারণ, তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি অসন্তুষ্ট। এমনকি তিনি এও দাবি করেছেন যে, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে প্রথমবারের মতো একজন মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী বা উপমুখ্যমন্ত্রী পাবে পশ্চিমবঙ্গ।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

