AIMIM AJUP Alliance: জোট চূড়ান্ত, বাংলার ভোটে ঢুকে পড়ল মিম: লড়বে ৩ জেলার ৮ আসনে, কোথায় কোথায়?

AIMIM AJUP Alliance: জোট চূড়ান্ত, বাংলার ভোটে ঢুকে পড়ল মিম: লড়বে ৩ জেলার ৮ আসনে, কোথায় কোথায়?
AIMIM AJUP Alliance in West Bengal Assembly Election 2026: AJUP-র সঙ্গে জোট ঘোষণা AIMIM-এর। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠছে। আগামী ২৫ মার্চ কলকাতায় হুমায়ুন কবীরকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন আসাদউদ্দিন ওয়াইসির।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনা ছিল, এবার ঘোষণাও হয়ে গেল। আসন্ন অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বড় চমক। বাংলায় ভোটে অংশ নিচ্ছে AIMIM। এ নিয়ে আর কোনও জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নেই। কারণ বাংলার ভোটে মিমের অংশগ্রহণে শীলমোহর পড়ে গিয়েছে। ভোটে হুমায়ুন কবীরের দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র সঙ্গে জোটও ঘোষণা করে দিয়েছেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।
আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠছে। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (AIMIM) রাজ্যে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার কথা সরাসরি ঘোষণা করে দিয়েছে। রবিবারই তিনি জানান, AIMIM হুমায়ুন কবিরের 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র সঙ্গে জোট করে নির্বাচন লড়বে। আগামী ২৫ মার্চ কলকাতায় হুমায়ুন কবীরকে সঙ্গে নিয়ে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করবেন বলেও জানান তিনি।
দারুসসালামে ঈদের এক সমাবেশে এই জোটের কথা ঘোষণা করে ওয়াইসি। বলেন, AIMIM 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র জোটসঙ্গী হিসেবে প্রায় ৮টি আসনে প্রার্থী দেবে। এর মধ্যে বীরভূমে ৩টি, মুর্শিদাবাদে ৩টি এবং মালদায় ২টি আসন রয়েছে। আসনের নাম ২৫ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হবে। ওদিকে হুমায়ুন কবীরের দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' ১৮২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। হুমায়ুন কবীর নিজে রাজনগর এবং নওদা—এই দুটি কেন্দ্র থেকে নির্বাচন লড়বেন।
হুমায়ুন কবীরের দাবি, রাজ্যে ১১৪ বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটাররা নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে। কারণ তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি অসন্তুষ্ট। এমনকি তিনি এও দাবি করেছেন যে, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে প্রথমবারের মতো একজন মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী বা উপমুখ্যমন্ত্রী পাবে পশ্চিমবঙ্গ। প্রসঙ্গত, মিম যে এবার বাংলার ভোটে লড়বে, তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই চর্চা শোনা যাচ্ছিল।
এমনকি বাংলার শতাধিক আসনে মিমের নজর বলেও জানা গিয়েছিল। তবে বাংলায় ভোটে লড়ার জন্য বিজেপির সঙ্গে জোট করার সম্ভাবনা গোড়াতেই খারিজ করে দিয়েছিলেন ওয়াইসি। বলেছিলেন, "BJP এবং AIMIM হল সমুদ্রের দুই প্রান্ত, যা কখনও মিলিত হতে পারে না।" পাশাপাশি, মুসলিম-প্রধান মালদা জেলায় মিমের শক্তিবৃদ্ধির কথাও সামনে আসে। মিম নেতা মতিউর রহমান রীতিমতো ঘোষণা করেন, বাংলায় হায়দরাবাদ মডেল চালু করা হবে। বিবাহযোগ্য মেয়েদের দেওয়া হবে ২ লাখ।
