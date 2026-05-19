/AITC on Jahangir Khan: বড় খবর: ভোটের একদিন আগে জাহাঙ্গীর পালাতেই তৃণমূলের বিরাট পদক্ষেপ, কী বলল দল?

Falta Re Election Jahangir Khan: দল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, জাহাঙ্গীর খানের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর ‘ব্যক্তিগত’, এর সঙ্গে দলের কোনও নীতিগত সম্পর্ক নেই। একই সঙ্গে এই বিবৃতির মাধ্যমে তৃণমূলের কর্মীদের যারা মাঠে ঘাটে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৃণমূলের জন্য খেটেছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে।
প্রবীর চক্রবর্তী: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের একদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান খবরে। রাজ্য জুড়ে নির্বাচনের আগে নিজেকে 'পুষ্পা' বলে পরিচয় দিয়ে বলিউড সিনেমার ডায়লগ 'ঝুকেগা নেহি' বলার পর আচমকা লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের অবস্থান পরিষ্কার করতে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের (AITC) পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। দল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, জাহাঙ্গীর খানের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর ‘ব্যক্তিগত’, এর সঙ্গে দলের কোনও নীতিগত সম্পর্ক নেই। একই সঙ্গে এই বিবৃতির মাধ্যমে তৃণমূলের কর্মীদের যারা মাঠে ঘাটে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৃণমূলের জন্য খেটেছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল বিবৃতিতে ঠিক কী বলা হয়েছে?
জাহাঙ্গীরের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ‘ব্যক্তিগত’, দায় নিল না দল
বিবৃতির শুরুতেই তৃণমূল কংগ্রেস অত্যন্ত কড়া ভাষায় জানিয়েছে যে, ফলতার পুনর্নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর যে সিদ্ধান্ত জাহাঙ্গীর খান নিয়েছেন, তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। দল তাঁকে লড়াই ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোনো নির্দেশ দেয়নি। এর মাধ্যমে দল পরোক্ষভাবে জাহাঙ্গীরের এই ‘রণে ভঙ্গ’ দেওয়া বা আত্মসমর্পণকে একেবারেই ভালো চোখে দেখছে না, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
ফলতার রাজনীতি
দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, গত ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে তৃণমূল কর্মীদের ওপর তীব্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ চালানো হচ্ছে। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে:
ফলতা বিধানসভা এলাকাতেই ইতিমধ্যেই দলের ১০০ জনেরও বেশি সক্রিয় কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস ও প্রশাসন।
প্রকাশ্য দিবালোকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে তৃণমূলের একাধিক দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে, বহু অফিস জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু কার্যালয় দখল করে নেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনকে (EC) এই সমস্ত বিষয়ে বারবার লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও তারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং এই হিংসার দিকে চোখ বন্ধ করে রেখেছে।
তীব্র নিন্দা তৃণমূলের
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং রাজ্য প্রশাসনের অপব্যবহার করে বিজেপি যে নজিরবিহীন সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করেছে, তার সামনে দাঁড়িয়েও ফলতার সিংহভাগ তৃণমূল কর্মী পাথরের মতো শক্ত হয়ে লড়াই করছেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। কিন্তু এই চরম মানসিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর খানের মতো কিছু মানুষ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করেছেন। দল এই ভীরুতার বা রণে ভঙ্গ দেওয়ার মানসিকতার তীব্র নিন্দা (Condemn) জানাচ্ছে।
‘বাংলা বিরোধী’ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই
বিবৃতির শেষে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে জানিয়েছে যে, কোনো প্রার্থীর ব্যক্তিগত পিছুটান বা ভয় দলের মূল লড়াইকে থামাতে পারবে না। ‘বাংলা বিরোধী’ বিজেপির এই অত্যাচার ও ভয় দেখানোর রাজনীতির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলবে। এই লড়াই শুধু পশ্চিমবঙ্গের বুকেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং দিল্লির বুকেও সমভাবে জারি থাকবে।
বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল কংগ্রেস এই বিবৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিল যে জাহাঙ্গীর খান চাপের মুখে ভয় পেয়ে বা ব্যক্তিগত কারণে মাঠ ছেড়েছেন, কিন্তু দল তার কর্মীদের একা ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে না। একদিকে প্রার্থীর এই সিদ্ধান্তকে নিন্দা জানিয়ে দল যেমন তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরি করল, অন্যদিকে ফলতায় দলীয় কর্মীদের ওপর হওয়া অত্যাচারের খতিয়ান তুলে ধরে সহানুভূতি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের সুর আরও তীব্র করল ঘাসফুল শিবির।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)