  • AITC inner conflict after 2026 west bengal assembly Election: তিলে তিলে গড়ে ওঠা দলটা শেষ হয়ে গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য: তৃণমূলের নেতার কুমীরের কান্নায় বিস্ফোরণ দলে

Nirmal Ghosh: 'তিলে তিলে গড়ে ওঠা দলটা শেষ হয়ে গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য'-- এমনই মন্তব্য করে ক্যামেরার সামনে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল, পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর গুণগান করতেও দেখা গিয়েছিল।

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 11, 2026, 07:26 PM IST
চম্পক দত্ত: বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। এবার তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে সরাসরি নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের দলনেতা মহম্মদ রফিক। নির্মল ঘোষের শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা, আসলে 'সুবিধাবাদ' বলেই মনে করেন। তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি তৃণমূলের ওই নেতাকে।

'তিলে তিলে গড়ে ওঠা দলটা শেষ হয়ে গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য'-- এমনই মন্তব্য করে ক্যামেরার সামনে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল, পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর গুণগান করতেও দেখা গিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষকে।

এবার নির্মল ঘোষকে পাল্টা নিশানা করে আক্রমণ করলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের দলনেতা মহম্মদ রফিক।

স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগ:

সোমবার মেদিনীপুরে আয়োজিত এক সভায় মহম্মদ রফিক বলেন, 'এখন কুমিরের কান্না কাঁদছে, শুভেন্দুর গুণগান গাইছে, তার কারণ হচ্ছে তৃণমূল তো আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় আসতে পারবে না, এখানে আর কামানোর সুযোগ সুবিধা নেই তাই বিজেপিতে গিয়ে কিছু কামানোর সুযোগ যদি পায় তাই নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যই এইসব করছে'।

তিনি আরও বলেন, নির্মল ঘোষ, আমাদের মত জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল করেনি, ২০১১ সালে দলে এসেছিল। তারপর নির্মল ঘোষকে দল কি দেয়নি? দল ২০১৩ সালে খড়গপুর ১ থেকে জিতিয়ে জেলা পরিষদে কৃষি দফতরের কর্মাধ্যক্ষ করেছিল। ২০১৮ সালে দল, গড়বেতা এক নম্বর ব্লক থেকে দাঁড় করিয়ে জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ করেছিল। ২০২৩ সালে ফের তাঁকে দল পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ করেছে। এর মাঝে তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

উনি তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। তারপরও এখন তিনি বলছেন কিছু পাননি। ভোটে হার জিত আছে। ২০০৪ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা লোকসভা ভোটে জিতেছিল। তখন আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম, 'এক বনাম ৪১ এর লড়াই-- চলো, সকলে ঘুরে দাঁড়াই'। আজ আমরা আবার সেই স্লোগানকে ফিরিয়ে আনব। '৮০ বনাম ২০৭ এর লড়াই চলো সকলে ঘুরে দাঁড়াই'।

মহম্মদ রফিক  তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, 'এই দলে থেকে আর অন্য কিছু করতে পারবে না বলেই অন্য দলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। কিছু কিছু জায়গায় আমাদের বেশ কিছু কর্মী মাঠে নামেনি এটা বলতে অস্বীকার করব না। বেশ কিছু কর্মীর তলে তলে যোগ ছিল তারা বেইমানি করেছে। প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়া এবং কুমিরের কান্না বন্ধ করাই ভাল'।

 

তৃণমূলের ভবিষ্যৎ :

মহম্মদ রফিকের আক্রমণের অন্যতম কারণ আসলে তৃণমূলের ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ। তিনি সরাসরি বলেন যে, আগামী পাঁচ বছর তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার কোনো আশাই নেই। আর সেই কারণেই দলের ভেতরের সুবিধাবাদী অংশটি এখন থেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গেরুয়া শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া:

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের দলনেতার এই মন্তব্যে জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একদিকে যখন বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পর কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো চালু করার তোড়জোড় শুরু করেছে, তখন অন্যদিকে তৃণমূলের অন্দরে ফাটল ধরার এই দাবি বিরোধী শিবিরকে আরও অক্সিজেন জোগাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মহম্মদ রফিকের এই আক্রমণ কেবল নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি সেই সমস্ত নেতাদের জন্য একটি বার্তা যারা বর্তমানে দলবদলের চিন্তাভাবনা করছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, আগামী দিনে জেলা রাজনীতিতে এই কাদা ছোঁড়াছুড়ি আরও বাড়বে এবং দলবদলের প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হবে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

