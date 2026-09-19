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রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে 'বাঁশিহারা', ভাইরাল অডিয়োকাণ্ডে তলব হুমায়ুনকে

Humayun Kabir Summoned: ভোটের আগে হুমায়ুন কবীরের বিড়ম্বনা এখানেই শেষ হচ্ছে না। কারণ বাঁশি প্রতীক হাতছাড়া হচ্ছে তাঁর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 19, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:02 PM IST
রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে 'বাঁশিহারা', ভাইরাল অডিয়োকাণ্ডে তলব হুমায়ুনকে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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