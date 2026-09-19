রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে 'বাঁশিহারা', ভাইরাল অডিয়োকাণ্ডে তলব হুমায়ুনকে

পিয়ালি মিত্র ও বিশ্বজিত্ মিত্র: রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে মনোনয়ন নিয়ে তোলপাড় রাজ্যে রাজনীতি। এর মধ্য়েই চাপ বাড়ল হুমায়ুন কবীরের উপরে। ৬ অক্টোবর রেজিনগরে উপনির্বাচন। তার আগেই হুমায়ুন কবীরকে নেটিস দিল পুলিস। ভাইরাল অডিয়ো কাণ্ডে হুমায়ুনকে তলব করল পুলিস।
বাবরি অডিয়োকাণ্ডে হুমায়ুনকে নোটিস ধরিয়েছে পুলিস। স্বাভাবিকভাবে ওই ঘটনায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে রেজিনগরে। শক্তিনগর থানা এলাকায় বাড়ি হুমায়ুন কবীরের। সেখানে আজ পৌঁছে যায় পুলিস। তাঁকে একটি নোটিস দেওয়া হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর তাঁকে বহরমপুর থানায় তলব করা হয়েছে বলে খবর।
কেন ওই নোটিস? সম্প্রতি একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়। সেখানে শোনা যায় কেউ একজন বলছেন, রেজিনগরে উপনির্বাচনের আগে বাববি মসজিদে যদি আট থেকে দশটা যদি বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেখানকার মানুষজনকে খেপিয়ে তোলা যাবে। ওই কথা যখন শোনা যাচ্ছিল তখন আরও একটি কন্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে হুমায়ুন কবীর স্বীকার করেন ওই কন্ঠস্বর তাঁর। সেই প্রস্তাবের পর অডিয়ো হুমায়ুনকে বলতে শোনা যায়, “দু তিন দিন পরে”। সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে হুমায়ুনকে।
ভোটের আগে হুমায়ুন কবীরের বিড়ম্বনা এখানেই শেষ হচ্ছে না। কারণ বাঁশি প্রতীক হাতছাড়া হচ্ছে তাঁর। রেজিনগর উপনির্বাচনে লড়াই করছেন হুমায়ুনের ছেলে। তাঁর দলের প্রতীক ছিল বাঁশি। সেই বাঁশি প্রতীক আর পাচ্ছেন না হুমায়ুন। তাঁকে লড়াই করতে হবে টেবিল প্রতীকে। প্রতীক বদল নিয়ে ইতিম্ধ্যেই কমিশনকে নিশানা করেছেন হুমায়ুন।
হুমায়ুন কবীরের দাবি, পুলিস কোনওভাবেই তাঁকে সাহায্য করছে না। বরং বিভিন্নভাবে বিব্রত করছে। তাঁর প্রতীক বাঁশি কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছে টেবিল প্রতীক। তাতেও তিনি দমতে রাজি নন। তাঁর দাবি, পুলিস তাঁর কর্মী সমর্থকদের হারানোর চেষ্টা করছে। বিভিন্ন এলাকায় তাঁর দলের কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।
হুমায়ুন কবীর বলেন, আমাদের প্রতীক ছিনিয়ে নিয়েছে। টেবিল চিহ্ন দিয়েছে। এই টেবিলেরও ইতিহাস রয়েছে। মাত্র ১৭ দিনের মাথায় এই টেবিল চিহ্ন নিয়ে লড়াই করেছিলাম। রবিউল আলম চৌধুরী পেয়েছিলেন ৭৯ হাজার ভোট। আর আমি পেয়েছিলাম ৭৪ হাজার। রেকর্ড দেখুন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)