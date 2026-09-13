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নন্দীগ্রামে মমতার প্রার্থী কি তাঁর বিশ্বস্ত এই সৈনিক? কালীঘাটে ডাকলেন নেত্রী

Nandigram Byelection 2026: ঋতব্রত শিবিবের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ঋজু দত্ত এনিয়ে বলেন, মমতাদি ও কালীঘাট তৃণমূলের স্বভাবই হল মানুষকে মুরগী বানানো

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:38 PM IST
নন্দীগ্রামে মমতার প্রার্থী কি তাঁর বিশ্বস্ত এই সৈনিক? কালীঘাটে ডাকলেন নেত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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