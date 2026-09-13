/নন্দীগ্রামে মমতার প্রার্থী কি তাঁর বিশ্বস্ত এই সৈনিক? কালীঘাটে ডাকলেন নেত্রী

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী কে? এনিয়ে বিভিন্ন জল্পনা তৈরি হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে নন্দীগ্রামে মমতা শিবিরের তরফে প্রার্থী হতে পারেন মমতার বিশ্বস্ত সৈনিক ও ভূমিপুত্র অখিল গিরি। তাঁর নামেই কি এবার সিলমোহর দিতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?
তৃণমূল দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার পর মমতা শিবির ও ঋতব্রত শিবিরের মধ্যে কার দখলে থাকবে ঘাসফুল প্রতীক তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি নির্বাচন কমিশন। গতকাল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সামনে নিজেদের বক্তব্য রেখেছে ঋতব্রত শিবির ও কালীঘাট শিবির। কমিশন তার ফয়সলা ঘোষণার আগেই অবশ্য প্রার্থী ঠিক করছে মমতা শিবির। তাঁর পুরনো সৈনিক, ভূমিপুত্র ও লড়াকু নেতা হিসেবে অখিল গিরিকেই কি এবার ময়দানে নামাতে চলেছেন মমতা? কালীঘাটে ডাক পড়েছে অখিল গিরির।
নন্দীগ্রামে কি তিনি লড়তে রাজি? অখিল গিরির অভিমত, নন্দীগ্রামে এক মহিলা প্রার্থী দেওয়াই ভালো। তবে দলনেত্রী যদি তাঁকে দাঁড়তে বলেন তাহলে তিনি দাঁড়াবেন। অখিল গিরি বলেন, স্থানীয় প্রার্থী হলে ভালো। আমাদের জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত হল স্থানীয় ও মহিলা প্রার্থী হলে ভালো হবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি নির্দেশ দেন তাহলে আমি দাঁড়াতে বাধ্য। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কে প্রার্থী হবেন তা ঠিক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত, পুরসভা হলে জেলা ও ব্লকস্তর থেকে ঠিক করা হয়। তাই সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নেবেন। তবে আমরা জেলা স্তর থেকে মহিলা প্রার্থীর উপরেই জোর দিচ্ছি।
ঋতব্রত শিবিবের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ঋজু দত্ত এনিয়ে বলেন, মমতাদি ও কালীঘাট তৃণমূলের স্বভাবই হল মানুষকে মুরগী বানানো। এখন অখিল গিরিকে মুরগী বানাচ্ছে। মমতাদি দাঁড়াক না! কুণাল ঘোষ আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্টার ক্যাম্পেনার করুক। আমরা দেখতে চাই নন্দীগ্রামে ব্যাটিং করছেন দিদি। পিসি-ভাইপো কোম্পানির যা অবস্থা তাতে অখিল গিরি দাঁড়াক আর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়াক বা মমতাদি নিজে দাঁড়ান, লাভের লাভ কিছু হবে না। আমরা নন্দীগ্রামে প্রার্থী দেব আর রেজিনগরে আমাদের প্রার্থী কয়েক দিনের মধ্যেই ঘোষণা হয়ে যাবে।
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