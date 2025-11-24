English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Alipurduar Silicon Testis: আলোচনায় অণ্ডকোষ! সিলিকন অঙ্গ বসিয়ে ক্যানসারজয়ী চেতনকে বাঁচাল জেলা হাসপাতাল...

Aliporeduar hospital: বিরল অস্ত্রপ্রচারের নজির গড়ল আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 24, 2025, 06:09 PM IST
তপন দেব: অন্ডকোষে টিউমার ধরা পড়েছিল। পরে তা, ক্যানসারে রুপ নিতেই চিন্তায় পড়ে যায়। তড়িঘড়ি অপারেশন। পরে অন্ডকোষ বাদ দিয়ে তাতে কসমেটিক অন্ডকোষ স্হাপন করে অপারেশন। সিলিকন কম্পানির তৈরী অন্ডকোষ স্হাপন করা হল আলিপুরদুয়ারের বঞ্চুকামারি সাতকোদালির ৬২ বছর বয়স্ক চেতনদাস ভকতের। অপারেশন খুব মেজর না হলেও কসমেটিক এই অন্ডকোষ সচরাচর পাওয়া যায় না। জেলা হাসপাতালে এমন অপারেশন খুব কম হয়। 

রুগি থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সকলেই এই নতুন অপারেশনে খুশি। মূলত এই ধরনের অপারেশনে মানব দেহে সংযুক্তিকরন হওয়া খুব কঠিন। সিংহভাগ সময় তা রিজেক্ট করে দেয় দেহ। কিন্তু এই রুগির ক্ষেত্রে তেমন কিছু হয়নি। ফলে অপারেশনের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সাফল্য। 

এর আগে রাজ্যের মধ্যে প্রথম, দেশে সম্ভাব্য দ্বিতীয় বিরল অস্ত্রোপচার করে আবারও নজির গড়লেন বীরভূমের চিকিৎসক দেবাশীষ দেবাংশী । পেটের ভেতরের পর্দা (পেরিটোনিয়াম) দিয়েই তৈরী করলেন যুবতীর যোনিপথ।

বীরভূমের বোলপুর থানা এলাকার বাসিন্দা বছর ২৫-এর এক যুবতী পেলেন নবজীবন । নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের এই মেয়ের জন্ম থেকেই ছিল না যোনিপথ । এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কার্যত ঘুম উড়েছিল যুবতী ও তাঁর পরিবারের । তাই চিকিৎসার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন বর্ধমান, কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে । কিন্তু হয়নি সমস্যার সমাধান ।

অবশেষে বীরভূমের চিকিৎসকই করলেন অসাধ্য সাধন । রাজ্যের মধ্যে প্রথম এবং দেশের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় এই বিরলতম অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তৈরি হলো তাঁর যোনিপথ । অস্ত্রোপচারের প্রায় তিন মাস পরে মিলল সফলতার রিপোর্ট । চিকিৎসকের দাবি, 'অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্থাপন করা এই যোনি পথের ব্যাস প্রায় ৫ সেমি এবং গভীরতা ৭.৫ সেন্টিমিটার ।' অস্ত্রোপচার সফল হওয়ায় মুখে হাসি ফুটেছে যুবতী এবং তাঁর পরিবারের

তবে যোনিপথ স্থাপন নতুন কিছু নয়। তবে বিগত দিনে যোনিপথ স্থাপন করা হতো ম্যাকিন্ডোস ভ্যাজাইনোপ্লাস্টির মাধ্যমে। যেখানে কোন একটি শিশুর ফুলের পর্দা বা এ্যামনিয়টিক মেমব্রেন সংগ্রহ করে তা দিয়ে তৈরি করা হতো যোনিপথ । যার জন্য বিভিন্ন রকমের রোগ সংক্রমণের হওয়ার ভয় থাকত। কিছু মেডিকোলিগ্যাল সমস্যা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে বোলপুরের এই যুবতীর যোনিপথ স্থাপন করা হয়েছে ল্যাপারোস্কপি এ্যাসিস্টেড ভ্যাজাইনোপ্লাস্টির মাধ্যমে । মূলত এই পদ্ধতিতে পেরিটোনিয়াল মেমব্রেন বা রোগীর নিজের পেটের ভেতরের পর্দা দিয়েই তৈরি করা হয়েছে এই যোনিপথ । যার জন্য সংক্রমণ অথবা অন্য কোন রোগ রোগীর শরীরে আসার সম্ভাবনা নেই । মেডিকোলিগ্যাল সমস্যা দেখা দেওয়ারও সম্ভাবনাও নেই। আর এই অস্ত্রোপচার রাজ্যের মধ্যে প্রথমবার করে অসাধ্য সাধন করেছেন চিকিৎসক দেবাশীষ দেবাংশী । সিউড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মার্চ মাসে এই অস্ত্রোপচার করেন তিনি ।

চিকিৎসক দেবাশীষ দেবাংশী জানান, ‘এতদিন ম্যাকিন্ডোস ভ্যাজাইনোপ্লাষ্টির মাধ্যমে রোগীর যোনিপথ তৈরি করেছি, তাতে বেশ কিছু সমস্যা বা সংক্রমণের সম্মুখীন হতে হতো রোগীকে।এ ছাড়াও অন্য আর এক পদ্ধতিতে নিজের চামড়ার প্রতিস্থাপন দিয়ে যোনিপথ তৈরি করা হতো আগে, কিন্তু তাতে অনেক সমস্যার সম্ভাবনা থাকত।

