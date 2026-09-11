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চাকরিরত শিক্ষকদের ফের করতে হবে যোগ্যতা প্রমাণ! দিতে হবে TET, নির্দেশিকা জারি স্কুলশিক্ষা দফতরের

TET for in-service teachers: ইন-সার্ভিস শিক্ষকদের টেট উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। রাজ্য শিক্ষা দফতরের এই নির্দেশিকার ফলে বহু বছর ধরে কর্মরত শিক্ষকদেরও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে টেট উত্তীর্ণ হয়ে নিজেদের পদ ও যোগ্যতা বজায় রাখতে হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 11, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:05 PM IST
চাকরিরত শিক্ষকদের ফের করতে হবে যোগ্যতা প্রমাণ! দিতে হবে TET, নির্দেশিকা জারি স্কুলশিক্ষা দফতরের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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