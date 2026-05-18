/CM Suvendu Adhikari Cabinet Meeting: বন্ধ হচ্ছে ধর্মীয় শ্রেণি বিন্যাসের ভিত্তিতে সহায়তা প্রকল্পগুলি, কী হবে ইমাম-মোয়াজ্জিন ভাতার?

CM Suvendu Adhikari Cabinet Meeting: অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের শতকরা হার রাজ্য তালিকাভূক্ত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকা পুনর্বিবেচনা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে ৬ বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার আজ মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় হল ধর্মীয় শ্রেণির ভিত্তিতে কোনও সরকারি প্রকল্প চলবে না। যা এতদিন রাজ্য চলছে তা ১ জুন থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।
সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পর্কে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, অন্নপূর্ণ যোজনা প্রকল্পে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের পয়লা জুন থেকে রাজ্যের সব সরকারি বাসে বাংলার মহিলাদের বিনামূল্যে পরিবহনের ক্ষেত্রে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে সপ্তম বেতন কাঠামো গঠন করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দফতর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনস্থ ধর্মীয় শ্রেণিবিন্য়াসের ভিত্তিতে প্রদত্ত সহায়তমূলক প্রকল্প সমূহ বন্ধ করা হচ্ছে। এইমাসটুকু চলবে, পরের মাস থেকে এটা বন্ধ করা হচ্ছে। এনিয়ে বিস্তারিত নোটিস দেওয়া হবে। তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।
অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ চাকরি ও সরকারি পদে অন্যান্য অনগ্রহর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের শতকরা হার রাজ্য তালিকাভূক্ত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকা পুনর্বিবেচনা এবং উপ শ্রেণিবিভাগ বাতিলকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থাত্ নতুন করে এনকোয়ারি হবে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে সমস্থ গোষ্ঠীকে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে সেইবিষয় রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।
উল্লেখ্য, ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই বিজেপি বলে আসছিল ভাতার রাজনীতি শেষ হবে। ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সরকারি প্রকল্প নয়। ক্ষমতায় এসেই সেই দিকেই এগোচ্ছে সরকার। তবে পুরোহিত ভাতা ও পুজোর অনুদান নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। পাশাপাশি ইমাম ও মোয়াজ্জিন ভাতা নিয়েও কোনও কিছু স্পষ্ট করেনি সরকার। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শুধু এটুকুই বলেছেন, বিষয়গুলি নিয়ে সোটিস জারি করবে সরকার। তখন বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে যাবে।
