সেবা নয়, মহাদুর্নীতি! ১৬ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি? কাঠগড়ায় এবার অভিষেকের 'সেবাশ্রয়'

অয়ন শর্মা: ফের গুরুতর, ভয়ংকর অভিযোগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সেবাশ্রয়ের নামে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। বিস্ফোরক এই অভিযোগ করেন সেবাশ্রয়ে থাকা এক সিনিয়র চিকিৎসক। তিনি জানিয়েছেন, সেবাশ্রয়ে থাকা ৯৫ শতাংশ ডাক্তারি পড়ুয়া,বাকি ৫ শতাংশ সিনিয়র ডাক্তার। জি ২৪ ঘণ্টাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বিস্ফোরক সব দাবি করেছেন। তাঁর অভিযোগ, অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বদলে পড়ুয়াদের দিয়ে রোগীদের প্রেসক্রিপশন করানো হয়েছে। একইসঙ্গে এই ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে 'স্বাস্থ্য সাথী'র প্রায় ১০০ কোটি টাকা লুটেরও অভিযোগ উঠেছে।
পরপর দুই ধাপে ক্যাম্পে যারা রোগী দেখা হয়েছে এই সেবাশ্রয়ে। অভিযোগকারী চিকিৎসক জানান, সেবাশ্রয় ক্যাম্পের প্রথম ধাপে ১২ লাখ এবং দ্বিতীয় ধাপে ৪ লাখ মানুষ এসেছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১৬ লাখ মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক রোগীকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের ৯৫ শতাংশই ছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়া। এঁদের কারও রেজিস্ট্রেশন ছিল না। মাত্র ৫ শতাংশ ছিলেন সিনিয়র ডাক্তার। তাঁরা বড়জোর ৫০ হাজার রোগী দেখতে পেরেছেন। বাকি রোগীদের দেখেছেন পড়ুয়ারা। শুধু তাই নয়, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুষ বিভাগের চিকিৎসকদের দিয়ে বেআইনিভাবে মডার্ন মেডিসিনের প্রেসক্রিপশন লেখানো হয়েছে।
কী এই সেবাশ্রয়?
'সেবাশ্রয়' হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু করা একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এটি পরিচালিত হয়। সেই সেবাশ্রয়ের বিরুদ্ধেই উঠল ভয়ংকর অভিযোগ।
সেবাশ্রয় মেডিক্যাল ক্যাম্পের প্রথম ধাপ
প্রথম ধাপে ১২ লাখ রোগী আসে সেবাশ্রয় মেডিক্যাল ক্যাম্পে। দ্বিতীয় ধাপে আসে চার লাখ রোগী। সব মিলিয়ে ১২ লাখ মানুষকে পরিষেবা দেয় সেবাশ্রয় ক্যাম্প। কিন্তু যারা প্রেসক্রিপশন লিখেছেন রোগী দেখেছেন, তারা কেউই ডাক্তার নন, প্রত্যেকেই ডাক্তারি পড়ুয়া। মাত্র পাঁচ শতাংশ সিনিয়র চিকিৎসক রোগী দেখেছেন। যারা পরিষেবা দিয়েছেন মাত্র ৫০ হাজার মানুষকে। সেইসব মানুষকে কী ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, কী ধরনের প্রেসক্রিপশন লেখা হয়েছে তা যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
দ্বিতীয় ধাপ
দ্বিতীয় ধাপে ৬০ দিনের পরিষেবা দেওয়া হয়। যেখানে এসেছিল ৪ লাখ মানুষ। ওই সিনিয়র চিকিৎসকের অভিযোগ, দুধাপে যে সেবাশ্রয়ের ক্যাম্প হয়েছে, যেখানে ৯৫ শতাংশ ছিল শুধুমাত্র ডাক্তারি পড়ুয়া। বাকি পাঁচ শতাংশ সিনিয়র চিকিৎসক।
এছাড়াও হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার এবং আয়ুষ বিভাগের চিকিৎসকদের দিয়ে মডার্ন মেডিসিনের প্রেসক্রিপশন লেখা হয়েছে ওষুধ দেওয়া হয়েছে।
স্বাস্থ্য সাথী থেকে লুট
এছাড়াও আরও অভিযোগ ওই সেবাশ্রয় ক্যাম্প থেকে রোগী রেফার করা হতো বজবজের তিনটি বেসরকারি হাসপাতালে। যেখানে রোগী ভর্তি রেখে স্বাস্থ্য সাথী থেকে ১০০ কোটি টাকা লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই চিকিৎসকের আরও অভিযোগ, 'আমাকে তদন্তের জন্য ডাকা হলে সমস্ত তথ্য দেব। তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করব।'
রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, আমরা গোটা বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখেছি। আমরা জানি যারা ওই ক্যাম্পে ছিল তাদের ৯৫ শতাংশ ডাক্তারি পড়ুয়া এবং ৫ শতাংশ সিনিয়র চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুশ এর চিকিৎসক ছিল যারা কোনোভাবে মর্ডান মেডিসিন এর রোগের প্রেসক্রিপশন করেছে এটা নিয়ম বিরুদ্ধ। রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার আগে ডাক্তার হিসাবে কোন ক্যাম্পে যাওয়া যায়না। একটা অভিযোগ পেলে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করব।
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