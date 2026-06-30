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সেবা নয়, মহাদুর্নীতি! ১৬ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি? কাঠগড়ায় এবার অভিষেকের 'সেবাশ্রয়'

Abhishek Banerjee: সেবাশ্রয়ে থাকা ৯৫ শতাংশ ডাক্তারি পড়ুয়া, বাকি ৫ শতাংশ সিনিয়র ডাক্তার। স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দাবি, আমরা গোটা বিষয়টি নজরে রেখেছি, একটা অভিযোগ পেলে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত কমিটি গঠন করে গোটা বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 30, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:18 AM IST
সেবা নয়, মহাদুর্নীতি! ১৬ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি? কাঠগড়ায় এবার অভিষেকের 'সেবাশ্রয়'
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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