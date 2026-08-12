/ইউনেস্কোর নাম করে আরজি করের মতোই দুর্গাপুজোয় বিশাল অংকের দুর্নীতি!

অর্ণবাংশু নিয়োগী: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হাইকোর্টে এক শুনানি চলাকালীন রাজ্য সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, আরজি করের ঘটনার মতোই দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রেও অন্তত তিনটি স্তরে সুপরিকল্পিত দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে।
ইউনেস্কোর ‘আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ স্বীকৃতির নাম ভাঙিয়ে টিকিট বিক্রির আড়ালে বড়সড় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগের তির রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর স্ত্রীর সংস্থা ‘মাস আর্ট’-এর দিকে। দুর্গাপুজোর প্রমোশন ও প্রচারের নামে বিপুল অঙ্কের অর্থের লেনদেন হয়েছে বলে দাবি মামলাকারীদের।
অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ বিশদে তথ্য তলব করেছেন। তিনি প্রাক্তন মন্ত্রীর স্ত্রীর ও ওই সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় লেনদেনের তথ্য আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শুনানির এক পর্যায়ে ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এও প্রশ্ন করেন যে, “ওই সংস্থা দুর্গাপুজোর প্রমোটিং ছাড়া আর অন্য কিছু করত কি?”
যারফলে সংস্থার কাজের পরিধি এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ পুরো মামলায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়েছে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হাতিয়ার করে যেভাবে বাণিজ্য ও টিকিট বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার অর্থ সরবরাহ করা হয়েছে, তা গভীর চক্রান্তের অংশ। দুর্নীতির জাল কত দূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখতে ব্যাংক লেনদেনের নথিপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
আদালত এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আগামী ২৭ আগস্ট। সে দিনই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথিপত্র ও অন্যান্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। আদালতের এই কঠোর অবস্থান রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
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