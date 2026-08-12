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ইউনেস্কোর নাম করে আরজি করের মতোই দুর্গাপুজোয় বিশাল অংকের দুর্নীতি!

Durga Puja: দুর্গাপুজোর প্রমোশন ও প্রচারের নামে বিপুল অঙ্কের অর্থের লেনদেন হয়েছে বলে দাবি মামলাকারীদের। অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ বিশদে তথ্য তলব করেছেন।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 12, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:49 PM IST
ইউনেস্কোর নাম করে আরজি করের মতোই দুর্গাপুজোয় বিশাল অংকের দুর্নীতি!

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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