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দিনের আলোয় হোটেল, রাত নামলেই বাইরে থেকে মহিলাদের এনে ‘অন্য কারবার’? জোর চাঞ্চল্য

West Midnapur hotel:  অভিযোগ, আমতলা এলাকার ‘হোটেল অ্যান্ড লজ’-কে সামনে রেখে বেশ কিছুদিন ধরেই গোপনে দেহব্যবসার কারবার চলছিল। হোটেলে বাইরে থেকে মহিলাদের এনে এই বেআইনি কাজ চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 21, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:48 PM IST
দিনের আলোয় হোটেল, রাত নামলেই বাইরে থেকে মহিলাদের এনে ‘অন্য কারবার’? জোর চাঞ্চল্য
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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