Mamta Banerjee on Widow Allowance: 'কথা দিলে আমরা কথা রাখি, বৃদ্ধভাতা-বিধবাভাতা আরও বাড়াব', বিরাট ঘোষণা মমতার

Mamta Banerjee on Widow Allowance: 'কথা দিলে আমরা কথা রাখি, বৃদ্ধভাতা-বিধবাভাতা আরও বাড়াব', বিরাট ঘোষণা মমতার
Mamta Banerjee on Widow Allowance: মমতা বলেন, যখন নোটবন্দি হয়েছিল তখন আমরা মনে হয়েছিল এই ভাতার কথা। পরিবারের কিছু কাজে লাগবে বলে মেয়েরা কিছু টাকা জমিয়ে রাখে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আম জনতার পাশে দাঁড়াতে বহু প্রকল্প চালু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের অনেক আগেই চালু করে দিয়েছেন যুবসাথী। বাড়ানো হয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা। এবার বাঁকুড়ায় নির্বাচনী প্রচারের গিয়ে ফের এক বড় ঘোষণা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, বড়ছে বিধবা ভাতা ও বৃদ্ধ ভাতা।
রবিবার রাইপুরের এক সভায় মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় বলেন, সরকার অনেক কাজই করছে। জল প্রকল্প, রাস্তাঘাট, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক কলেজ, আইটিআই মেডিক্যাল কলেজ, বাস টার্মিনাস, কিষাণ মান্ডি তৈরি হয়েছে বাঁকুড়া জেলায়। একসময় বলেছিলাম লক্ষ্মীর ভান্ডার করব। তা করেছি। প্রথম ৫০০ টাকা পেতেন। এখন তা বেড়ে ১৫০০ টাকা হয়েছে। যদি টাকাটা ৫ বছরে হিসেবে করেন তাহলে টাকাটা কোথায় দাঁড়ায়? বিজেপি ভোটের আগে বলছে, আমরা আপনাদের প্রচুর টাকা দেব। বিহারে কী করেছে জানেন? ভোট নেওয়ার ছলনায় মেয়েদের অ্যাকাউন্টে ৭ হাজার করে টাকা দিল। যেই জিতে গেল বুল ডোজার চালিয়ে দিল। বলল টাকা ফেরত দাও। আমাদের এখানে টাকা ফেরত দিতে হয় না। কারণ ওটা আপনাদের অধিকার।
মমতা বলেন, যখন নোটবন্দি হয়েছিল তখন আমরা মনে হয়েছিল এই ভাতার কথা। পরিবারের কিছু কাজে লাগবে বলে মেয়েরা কিছু টাকা জমিয়ে রাখে। নোটবন্দি হওয়ার সময় আপনাদের টাকা ব্যাঙ্কে জমা করতে হয়েছিল। সেদিন আমরা মনে হয়েছিল সরকারি প্রকল্প করতে হবে লক্ষ্মীর ভান্ডার যাতে তা তাদের অধিকার দেয়। এই ভাতা যতদিন বাঁচবেন ততদিন পাবেন। কারণ এটা আপনার অধিকার। আপনাদের বলেছিলাম স্বাস্থ্যসাথী করব, করেছি। পরিবারের মহিলার নামে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। সেখানে মিলবে ৫ লাখ টাকা। বিজেপি বলছে, আয়ুষ্মান ভারত করতে দিচ্ছে না। কেন দেবে? আয়ুষ্মান ভারত করতে গেলে আমাদের অর্ধেক টাকা দিতে হতো। কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসাথীর ক্ষেত্রে বাড়িতে টিভি থাকলে পাবেন না, স্মার্টকার্ড থাকলে পাবেন না, একটা ভালো ফোন থাকলে পাবেন । কিন্তু আমাদের লক্ষ্মীর ভান্ডজা উন্মক্ত ভান্ডার। আমরা মনে করি ঈআমরা সব মায়েরা পাবে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বার্ধক্যভাতা, বিধবা ভাতা আমরা অনেকতটা বাড়িয়েছি। কেন্দ্র টাকা দেয় না। আমরা আমাদের নিজেদের টাকা থেকে রাস্তা তৈরি করছি, জল প্রকল্প করছি, আমরা একশো দিনের প্রকল্প করছি, বাংলার বাড়ি করছি। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের ম্যানিফেস্টোতে আছে আমরা রিভিউ করে আরও কিছু বৃদ্ধভাতা ও বিধবাভাতা বাড়াব। আমাদের সরকার এলে সবার কাঁচা বাড়ি পাকা বাড়ি করে দেব। আমি কথা দিলে কথা রাখি। এটা মাথায় রাখবেন। সবার বাড়িতে পাানীয় জলের কল পৌঁছে যাবে। সব টাকা বন্ধ কে দিয়েছে। কিন্তু আমরা করব। এবার দুয়ারে স্বাস্থ্য। দুয়ারে সরকার আপনারা দেখেছেন। এবার দুয়ারে স্বাস্থ্য। আর্থাত্ আপনার ব্লকে, আপনা মিউনিশিপ্যালিটিতে চিকিত্সকেরা আসবেন। যারা আপনাদে চিকিত্সা করবেন। দূরে যেতে হবে না। যুবসাথী, আমরা বলেছিলাম এপ্রিল থেকে পাবেন। কিন্তু মার্চ থেকেই দেওয়া শুরু হয়েছে। যুবসাথী কোনও ভিক্ষা নয়। এটা অধিকার। ধরুন কেউ কলেজে যাচ্ছে তার হাত খরচা নেই। এটা তাদের জন্য করা হয়েছে। দিল্লিতে এই বিজেপি আসার আগে বলেছিল। প্রতি বছ। ২ কোটি চাকরি দেব। আজ পর্যন্ত কাউকে দিয়েছে? আজ ভারতে বিজেপির নেতৃত্বে ৪০ শতাংশ বেকারি বেড়েছে। আর আমরা বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারি কমিয়েছি।
