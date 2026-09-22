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হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স রেখে বাড়ি গিয়েছিলেন, সকালে এসে চোখ কপালে উঠল চালকের, সিসিটিভিতে চাঞ্চল্যকর ছবি

Jangipur Ambulance Theft: অ্যাম্ুল্যান্স নেই দেখে আরসাদ ভেবেছিলেন হয়তো অন্য কোনো চালক বা পরিচিত কেউ প্রয়োজনে গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 22, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:41 PM IST
হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স রেখে বাড়ি গিয়েছিলেন, সকালে এসে চোখ কপালে উঠল চালকের, সিসিটিভিতে চাঞ্চল্যকর ছবি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স রেখে বাড়ি গিয়েছিলেন, সকালে এসে চোখ কপালে উঠল চালকের, সিস
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