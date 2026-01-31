Abhishek Banerjee-Amit Shah: শাহের ‘জেল’ হুঁশিয়ারি, পাল্টায় ১০ লক্ষ কোটির হিসেব চাইলেন অভিষেক…

Abhishek Banerjee-Amit Shah: শাহের ‘জেল’ হুঁশিয়ারি, পাল্টায় ১০ লক্ষ কোটির হিসেব চাইলেন অভিষেক…
WB Assembly Election 2026:২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলার রাজনৈতিক উত্তাপ এখন তুঙ্গে। ব্যারাকপুরের সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আক্রমণ এবং তার পাল্টা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া জবাবকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে নতুন সমীকরণ।
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে বঙ্গে। শনিবার ব্যারাকপুরের হাইভোল্টেজ সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুর্নীতি ও ‘ভাইপো’ ইস্যুতে মমতার সরকারকে তীব্র আক্রমণ করার পাশাপাশি, পাল্টায় বিজেপিকে ‘ভারতের সবথেকে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর’ তকমা দিয়ে আক্রমণ শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্যারাকপুরের জনসভা থেকে অমিত শাহ অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল তাঁর ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানানোর চেষ্টা করছেন। তিনি দাবি করেন, মোদি সরকার বাংলার উন্নয়নের জন্য যে টাকা পাঠাচ্ছে, তা ‘তৃণমূল সিন্ডিকেট’ আত্মসাৎ করছে। শাহের হুঁশিয়ারি, “বিজেপি ক্ষমতায় এলে এক একজন দুর্নীতিগ্রস্তকে বেছে বেছে জেলে ঢোকানো হবে।” তাঁর মতে, বাংলায় পদ্ম ফোটানোই হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নিহত বিজেপি কর্মীদের প্রতি আসল শ্রদ্ধাঞ্জলি।
শাহের আক্রমণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অমিত শাহকে ‘স্বাধীনতার পর ভারতের সবথেকে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী’ বলে কটাক্ষ করেন। অভিষেকের দাবি, বিজেপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বললেও অসমের মুখ্যমন্ত্রীসহ বিজেপির নিজেদের অন্দরেই দুর্নীতির ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে।
কেন্দ্রীয় বঞ্চনা প্রসঙ্গে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, “কেন্দ্র ১০ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলছে, কিন্তু গত সাত বছরে বাংলা থেকে জিএসটি বাবদ ৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা তুলে নেওয়ার হিসেব কই?” এছাড়াও মতুয়া ইস্যুতে বিজেপির ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি জানান, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করে বাংলার মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে বিজেপি। আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড নিয়ে রাজনীতির বিরোধিতা করে তিনি সাফ জানান, এই ঘটনায় দোষী কোনো প্রভাবশালী হলেও পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।
২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, “বাংলায় তৃণমূলকে হারানো অসম্ভব।” সব মিলিয়ে, ভোট শুরুর আগেই বাংলা এখন শাহ-অভিষেক দ্বৈরথে সরগরম।
