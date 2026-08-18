/তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে অমিত শাহ! কর্মসূচি ঘিরে তুঙ্গে প্রশাসনিক প্রস্তুতি

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: চলতি সপ্তাহেই তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ২০ অগাস্ট থেকে ২২ অগাস্ট পর্যন্ত তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নবান্ন ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহলে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। শাহের এই সফরে প্রশাসনিক বৈঠক-সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, নবান্নেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।
সফরের মূল কর্মসূচি ও হাইলাইটস
সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা এবং সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নগদ টাকার অবৈধ লেনদেন কঠোরভাবে আটকাতে জেলা শাসকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে বসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নয়া ফৌজদারী আইন সংক্রান্ত বিশেষ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি একটি প্রদর্শনশালার উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। গত তিন মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন তিনি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলা প্রশাসন থেকে এই সংক্রান্ত তালিকাও সংগ্রহ করা হয়েছে।
এই তিন দিনের সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ' সংক্রান্ত বিশেষ অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। নবান্নের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে অমিত শাহের এই তিন দিনের সফরসূচি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হচ্ছে আগামী ১৯ আগস্ট। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই মূলত অমিত শাহের এই সফর।
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