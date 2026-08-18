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তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে অমিত শাহ! কর্মসূচি ঘিরে তুঙ্গে প্রশাসনিক প্রস্তুতি

Amit Shah: চলতি সপ্তাহেই তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২০ থেকে ২২ অগাস্ট পর্যন্ত এই সফরে তিনি সীমান্তবর্তী জেলার আইনশৃঙ্খলা পর্যালোচনা, নগদ লেনদেন রোধ, নতুন ফৌজদারি আইন এবং ভাইব্রেন্ট ভিলেজ কর্মসূচি নিয়ে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন। তাঁর এই সফর ঘিরে রাজ্য প্রশাসনের তরফে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 18, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:12 AM IST
তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে অমিত শাহ! কর্মসূচি ঘিরে তুঙ্গে প্রশাসনিক প্রস্তুতি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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