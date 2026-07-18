/উঠল চিকেনস নেক-এর প্রসঙ্গ, উত্তরকন্যায় সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফকে কী নির্দেশ শাহর?

বিক্রম দাস ও মৌমিতা চক্রবর্তী: বিএসএফকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ, সীমান্ত এলাকায় দ্রুত শেষ করতে হবে ফেন্সিংয়ের কাজ। এর জন্য প্রয়োজনে আরো আধুনিক যন্ত্র আনতে হলে আনতে বলা হয়েছে। উপদ্রুত এলাকায় চাই ত্রিস্তরীয় ফেন্সিং। উত্তরকন্যায় বিএসএফের সম্মেলনে যোগ দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষায় বৈঠকে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য অনেকটাই জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করছে। তবে কোন জেলায় কত জমি এখনও প্রয়োজন, বিএসএফের তরফে ডিএম এসপিদের সামনে তার হিসেব পেশ করা হয়েছে।
চিকেনস নেককে কেন্দ্র করে পরিকাঠামো বাড়াতে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন জানিয়েছে এসএসবি, আইটিবিপি। সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা উন্নত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাতটি হাইওয়ে NHAI ও NHDCL-র হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্যসরকার।
সূত্রের খবর, বাংলায় বাড়তে পারে সেনা ছাউনির সংখ্যা। সীমান্তবর্তী এলাকায় কোন অবৈধ জমায়েত দেখলে পুলিস এবং বিএসএফ যৌথভাবে সেই এলাকা অবৈধ জমায়েত মুক্ত করবে। সীমান্ত নির্ভর অপরাধ বা পাচার রুখতে স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ গড়ে তুলতে বিএসএফকে সাহায্য করবে স্থানীয় পুলিস প্রশাসন। বিএসএফ,এনআইএ, এসএসবি, আইটিবিপির মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় ও পর্যালোচনা বৈঠক করবে রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা।
বিএসএফের প্রহরী সম্মেলন থেকে উত্তরকন্যায় এসে প্রথমেই সীমান্ত নিয়ে বৈঠক করেন অমিত শাহ। দুপুর দুটোয় শুরু করে ঘন্টা দুয়েক এই বৈঠক চলে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী,মুখ্যমন্ত্রী,মুখ্য সচিব,স্বরাষ্ট্র সচিব ছাড়াও এই বৈঠকে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, বিএসএফের ডিজি প্রবীন কুমার, আইজি নর্থবেঙ্গল সুকেশ জৈন ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।
একসময় পূর্ববর্তী সরকারগুলির আমলে শিলিগুড়ি করিডোর অনুপ্রবেশকারীদের অবাধ যাতায়াতের পথে পরিণত হয়েছিল। আজ তা নিরাপদ ও সুরক্ষিত সীমান্তের প্রতীক হয়ে উঠছে।
আজ বিএসএফ-এর উত্তরবঙ্গ সীমান্তের ১৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জুমাগাছ সীমান্ত চৌকি (BOP)-এ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহাশয় এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বাধীন সরকার শুধু সীমান্তে ওয়াচ টাওয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেনি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সীমান্ত সুরক্ষাকে আরও সুদৃঢ়, কার্যকর ও অভেদ্য করে তুলেছে।
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