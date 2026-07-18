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উঠল চিকেনস নেক-এর প্রসঙ্গ, উত্তরকন্যায় সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফকে কী নির্দেশ শাহর?

Amit Shah in Bengal: সূত্রের খবর, বাংলায় বাড়তে পারে সেনা ছাউনির সংখ্যা। সীমান্তবর্তী এলাকায় কোন অবৈধ জমায়েত দেখলে পুলিস এবং বিএসএফ যৌথভাবে সেই এলাকা অবৈধ জমায়েত মুক্ত করবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 18, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:58 PM IST
উঠল চিকেনস নেক-এর প্রসঙ্গ, উত্তরকন্যায় সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফকে কী নির্দেশ শাহর?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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