Amit Shah Temple: বাংলায় এবার অমিত শাহ'র মন্দির; গৈরিকবঙ্গে প্রতিষ্ঠা হবে শাহ-মূর্তি

Amit Shah Temple: হাওড়ায় অমিত শাহর মূর্তি বসিয়ে মন্দির তৈরি করবে বিজেপি। মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের রামজি হাজরা লেনে তৃণমূলের দখলে ছিল একটি পার্ক। এবার সেই পার্কের দখল নিল বিজেপি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 5, 2026, 07:16 PM IST
কোথায় হচ্ছে এই মন্দির?

দেবব্রত ঘোষ: বাংলায় সবে মিটল বিধানসভা ভোট (WB Assembly Election 2026)। ৪ মে বেরিয়ে গেল রেজাল্টও (WB Assembly Election Result 2026)। বাংলায় ঘটল তৃণমূলের পরাজয় (Defeat of TMC) আর বিজেপির উত্থান (Emerge of BJP in Bengal)। আর তার পরই পরেই গেরুয়াবঙ্গে বড় খবর বিজেপি সমর্থকদের জন্য। হাওড়ায় হবে অমিত শাহর মন্দির (Amit Shah Temple)। সেখানে বসবে অমিত শাহর মূর্তি (Amit Shah Idol)। 

অমিত শাহর মন্দির

মধ্য হাওড়ায় অমিত শাহর মূর্তি বসিয়ে মন্দির তৈরি করবে বিজেপি। মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের রামজি হাজরা লেনে তৃণমূলের দখলে ছিল একটি পার্ক। সেই পার্কের দখল নিল বিজেপি। আজ, মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপি কর্মীরা পার্কের চাবি খুলে এর দখল নেয়। সেখানে যজ্ঞের আয়োজন করে। 

সকলের জন্য পার্ক

মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির কনভেনার শিবশঙ্কর সাধুখাঁ বলেন, 'ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শ্যামল মিত্র ওই পার্কটি দখল করে রেখেছিলেন। সেখানে সাধারণ লোক প্রবেশ করতে পারত না। ছোটরা খেলাধুলা করতে পারত না। আজ (মঙ্গলবার) থেকে সবার জন্য পার্কটি খুলে দেওয়া হল।'

অমিতজি-নেতাজি

কনভেনার শিবশঙ্কর সাধুখাঁ এর পরই যোগ করেন, 'এখানে অমিত শাহর নামে মন্দির করা হবে। কারণ, ভয়মুক্ত স্বাধীন বাংলা তৈরির কারিগর অমিত শাহ। এই মন্দিরে অমিত শাহর পাশাপাশি নেতাজির মূর্তিও বসানো হবে।'

প্রসঙ্গত বুলডোজার 

এদিকে ভোটের রেজাল্ট বেরনোর পরই বাংলা জুড়ে নানা রকম ঘটনার প্রবাহ। এবার উত্তর প্রদেশের স্টাইলে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হল অবৈধ নির্মাণ। শ্যামনগর ভাটপাড়া পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড। অভিযোগ, গাঙ্গুলি পরিবারের একটি জমির সামনে বিশ্ববাংলা মডেল লাগিয়ে জায়গা আটকে রেখেছিল ভাটপাড়া পৌরসভা। এ নিয়ে বহুদিন ধরে চলছিল আইনি টানাটানি। কিন্তু কোন মতেই গাঙ্গুলি পরিবার তাদের জমি ফেরত পাচ্ছিল না। নির্বাচনের ফল বেরোতেই পৌরসভার তরফ থেকে তাদের বলা হয়, সেই জমি পরিষ্কার করে নিতে এর পরেই বুলডোজার নিয়ে এসে সেই জমি পরিষ্কার করা হল। ভাঙা হল বিশ্ব বাংলা মডেল।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চে আঘাত

অন্য একটি ঘটনায় বিজেপির শাখা সংগঠন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা সভাপতি সুশোভন দাসকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। হাড়োয়া বিধানসভার গোপালপুর এলাকার ঘটনা। সুশোভন দাস আজ তাঁর বাড়ির পাশেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সময়ে কয়েকজন  দুষ্কৃতী এসে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। মারধরে রাস্তার উপরেই লুটিয়ে পড়েন সুশোভন, জ্ঞান হারান তিনি। চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকার মানুষ ও তাঁর বাড়ির লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতাল এবং তার পরে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Amit Shah TempleWB Assembly Election 2026WB Assembly Election Result 2026Defeat of TMCEmerge of BJP in BengalAmit Shah IdolNetaji's IdolPark in Howrahঅমিত শাহর মন্দিরঅমিত শাহর মূর্তিহাওড়া
