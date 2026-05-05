Amit Shah Temple: বাংলায় এবার অমিত শাহ'র মন্দির; গৈরিকবঙ্গে প্রতিষ্ঠা হবে শাহ-মূর্তি

Amit Shah Temple: বাংলায় এবার অমিত শাহ'র মন্দির; গৈরিকবঙ্গে প্রতিষ্ঠা হবে শাহ-মূর্তি
Amit Shah Temple: হাওড়ায় অমিত শাহর মূর্তি বসিয়ে মন্দির তৈরি করবে বিজেপি। মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের রামজি হাজরা লেনে তৃণমূলের দখলে ছিল একটি পার্ক। এবার সেই পার্কের দখল নিল বিজেপি।
দেবব্রত ঘোষ: বাংলায় সবে মিটল বিধানসভা ভোট (WB Assembly Election 2026)। ৪ মে বেরিয়ে গেল রেজাল্টও (WB Assembly Election Result 2026)। বাংলায় ঘটল তৃণমূলের পরাজয় (Defeat of TMC) আর বিজেপির উত্থান (Emerge of BJP in Bengal)। আর তার পরই পরেই গেরুয়াবঙ্গে বড় খবর বিজেপি সমর্থকদের জন্য। হাওড়ায় হবে অমিত শাহর মন্দির (Amit Shah Temple)। সেখানে বসবে অমিত শাহর মূর্তি (Amit Shah Idol)।
আরও পড়ুন: Non-Hindus Not to Enter into Temple: 'হিন্দু ছাড়া কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না, মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ'
অমিত শাহর মন্দির
মধ্য হাওড়ায় অমিত শাহর মূর্তি বসিয়ে মন্দির তৈরি করবে বিজেপি। মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের রামজি হাজরা লেনে তৃণমূলের দখলে ছিল একটি পার্ক। সেই পার্কের দখল নিল বিজেপি। আজ, মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপি কর্মীরা পার্কের চাবি খুলে এর দখল নেয়। সেখানে যজ্ঞের আয়োজন করে।
সকলের জন্য পার্ক
মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির কনভেনার শিবশঙ্কর সাধুখাঁ বলেন, 'ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শ্যামল মিত্র ওই পার্কটি দখল করে রেখেছিলেন। সেখানে সাধারণ লোক প্রবেশ করতে পারত না। ছোটরা খেলাধুলা করতে পারত না। আজ (মঙ্গলবার) থেকে সবার জন্য পার্কটি খুলে দেওয়া হল।'
অমিতজি-নেতাজি
কনভেনার শিবশঙ্কর সাধুখাঁ এর পরই যোগ করেন, 'এখানে অমিত শাহর নামে মন্দির করা হবে। কারণ, ভয়মুক্ত স্বাধীন বাংলা তৈরির কারিগর অমিত শাহ। এই মন্দিরে অমিত শাহর পাশাপাশি নেতাজির মূর্তিও বসানো হবে।'
আরও পড়ুন: Bizarre Festival: 'ওরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমাকে নগ্ন করে আমার স্তন খামচে ধরে, তারপর... উফ্... ভয়ংকর!'
প্রসঙ্গত বুলডোজার
এদিকে ভোটের রেজাল্ট বেরনোর পরই বাংলা জুড়ে নানা রকম ঘটনার প্রবাহ। এবার উত্তর প্রদেশের স্টাইলে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হল অবৈধ নির্মাণ। শ্যামনগর ভাটপাড়া পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড। অভিযোগ, গাঙ্গুলি পরিবারের একটি জমির সামনে বিশ্ববাংলা মডেল লাগিয়ে জায়গা আটকে রেখেছিল ভাটপাড়া পৌরসভা। এ নিয়ে বহুদিন ধরে চলছিল আইনি টানাটানি। কিন্তু কোন মতেই গাঙ্গুলি পরিবার তাদের জমি ফেরত পাচ্ছিল না। নির্বাচনের ফল বেরোতেই পৌরসভার তরফ থেকে তাদের বলা হয়, সেই জমি পরিষ্কার করে নিতে এর পরেই বুলডোজার নিয়ে এসে সেই জমি পরিষ্কার করা হল। ভাঙা হল বিশ্ব বাংলা মডেল।
হিন্দু জাগরণ মঞ্চে আঘাত
অন্য একটি ঘটনায় বিজেপির শাখা সংগঠন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা সভাপতি সুশোভন দাসকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। হাড়োয়া বিধানসভার গোপালপুর এলাকার ঘটনা। সুশোভন দাস আজ তাঁর বাড়ির পাশেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সময়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। মারধরে রাস্তার উপরেই লুটিয়ে পড়েন সুশোভন, জ্ঞান হারান তিনি। চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকার মানুষ ও তাঁর বাড়ির লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতাল এবং তার পরে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)