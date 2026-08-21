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চিকেন্স নেক এবং সার্বিক ভাবে দেশের সীমান্ত রক্ষায় বিরাট পরিকল্পনা কেন্দ্রের! শিলিগুড়িতে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন...

Amit Shah to Attend SSB Programmes: আগামী দিনে কী পরিকল্পনা? বুধবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড ও অ্যান্টি নারকটিকস টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার কাজ কী হবে? রাজ্য পুলিসের অধীনে থেকে কী ভাবে বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে? এসব নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক করবেন আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষার নিয়েও রয়েছে বিশেষ বৈঠক।

Reported ByKamalakshya Bhattacharya Edited BySoumitra Sen
Published: Aug 21, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:15 PM IST
চিকেন্স নেক এবং সার্বিক ভাবে দেশের সীমান্ত রক্ষায় বিরাট পরিকল্পনা কেন্দ্রের! শিলিগুড়িতে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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