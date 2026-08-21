/চিকেন্স নেক এবং সার্বিক ভাবে দেশের সীমান্ত রক্ষায় বিরাট পরিকল্পনা কেন্দ্রের! শিলিগুড়িতে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন...

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: এস টি এফ(STF), আন্টি টেররিজম স্কোয়াড (ATS) আন্টি নার্কোটিকস টাস্ক ফোর্স (ANTF) নিয়ে আজ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এসটিএফ গত ১০০ দিনে একের পর এক সাফল্য পেয়েছে। এসটিএফ-এর তরফে কী কী অভিযান করা হয়েছে এবং কী কী সাফল্য এসেছে-- আগামী দিনে কী পরিকল্পনা-- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হবে। বুধবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড ও অ্যান্টি নারকটিকস টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার তার কাজ কী হবে? রাজ্য পুলিসের অধীনে থেকে কী ভাবে বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে? এসব নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক করবেন আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষার নিয়েও বিশেষ বৈঠক করবেন তিনি।
নজরে চিকেন'স নেক এবং
নজরে চিকেনস নেকের নিরাপত্তা। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই বিএসএফকে সীমান্তে কাঁটাতার ও আউটপোস্ট দেওয়ার জন্য জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কত দিনের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া শেষ হবে, তা নিয়েও পর্যালোচনা বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে বৈঠকে থাকবেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিসের ডিজিপি। শিলিগুড়িতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন শেষ করেই এই বৈঠকগুলি আজ করবেন বলে সূত্রের খবর।
কী এই মুরগির গলা?
শিলিগুড়ি করিডর, যা 'চিকেন নেক' নামে বহুল পরিচিত, তা হল ভারতের একমাত্র সংকীর্ণ স্থলভাগ যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চিনের তিব্বত অঞ্চলের তুলনামূলক কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায়, ভূখণ্ডটি ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সংবেদনশীল স্থানগুলির অন্যতম বিবেচিত। এর সবচেয়ে সংকীর্ণ অংশে করিডরটি মাত্র ২০ থেকে ২২ কিলোমিটার চওড়া! যা এটিকে যেকোনো সামরিক বা ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।
ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন রাজ্য পুলিসের। বেলা সাড়ে ৩টের পর তার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী। 'ন্যায়ের পথে সবার সাথে' এই স্লোগানকে সামনে রেখেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন শিলিগুড়ির কাওয়াখালী গ্রাউন্ডে। ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনীতে কী কী থাকছে? ব্রিটিশ আমলে কী আইন ছিল? পুরনো ফৌজদারি আইনে কী কী সীমাবদ্ধতা ছিল? নয়া আইনে কী কী সুযোগ রয়েছে? প্রদর্শনীতে বিভিন্ন অংশে তা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতা পুলিস ও রাজ্য পুলিসের তরফে কী কী নয়া পদক্ষেপ করা হয়েছে? দুর্গা সুরক্ষা বাহিনী থেকে শুরু করে মহিলাদের জন্য থানায় থানায় বিশেষ ডেস্ক। গত তিন মাসে রাজ্য পুলিসের ও কলকাতা পুলিসের তরফে যে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা-ও তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীতে বিশেষ গুরুত্ব নারীসুরক্ষা নিয়ে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন কেন কার্যকরের প্রয়োজন হয়েছে? তার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। উদ্ধোধনের পর সভামঞ্চে বক্তব্য রাখবেন অমিত শাহ।
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