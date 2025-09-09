Amta Child Rescue: 'বাচ্চার জন্য টাকা পাবেন, কাগজ নিয়ে আসুন', হাসপাতালে দিদার কাছ থেকে শিশুকে নিয়ে হাওয়া মহিলা

Amta Child Rescue: 'বাচ্চার জন্য টাকা পাবেন, কাগজ নিয়ে আসুন', হাসপাতালে দিদার কাছ থেকে শিশুকে নিয়ে হাওয়া মহিলা
Amta Child Rescue: আচমকা ঘটে যাওয়া ওই ঘটনায় হাসপাতালে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আমতা হাসপাতালে
শুভাশীষ মন্ডল: আমতা হাসপাতাল থেকে চুরি যাওয়া শিশুটিকে ৬-৭ ঘন্টার মধ্যে আমতার মিল্কিচক থেকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল পুলিস। ওই ঘটনায় আমতার মিল্কিচক এলাকার এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস৷ আমতা গ্রামীন হাসপাতাল থেকে ১০ দিনের এক শিশু চুরির অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়ে য়ায়। পুলিসকে ঘিরে বিক্ষোভ। আমতা হাসপাতাল চত্তরে পুলিসকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা ৷
গত ৩০ শে আগষ্ট আমতার একটি বেসরকারি নাসিং হোমে ওই শিশুর জন্ম হয়। শিশুটির মা মন্দিরা বাগের শারীরিক অসুস্থতার জন্য গত ৬ সেপ্টেম্বর তাকে আমতা গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ হাসপাতালের বেড থেকে শিশুটির দিদা শিশুটিকে নিয়ে ঘুরছিলেন। সেইসময় বেলা ১২টা নাগাদ হাসপাতালে অচেনা এক মহিলা শিশুটির দিদার কাছ থেকে শিশুটিকে চেয়ে নিয়ে যায়। বলে, বাচ্চা হলে হাসপাতাল থেকে বাচ্চার টাকা পাওয়া যাবে। আপনি কাগজপত্র নিয়ে আসুন। এই বলে নিমেষে শিশুটিকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়।
আচমকা ঘটে যাওয়া ওই ঘটনায় হাসপাতালে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আমতা হাসপাতালে। ইমারজেন্সি বিভাগে ভাঙচুর হয়। তদন্তে নেমে পুলিস বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং ও সিসিটিভি খতিয়ে দেখা শুরু করে। শেষপর্যন্ত দেখা যায় হাসপাতালের বাইরে একটি সিসিটিভিতে এক সন্দেহভাজন মহিলাকে একটি বাচ্চা নিয়ে টোটো তে উঠতে দেখা যায়। শেষপর্যন্ত আমতার মিল্কিচক থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিস।
