/বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কারখানা! আমূলের হাত ধরে বাংলায় শ্বেত বিপ্লব ২.০: ১০০ টাকার ৮৭ টাকা-ই সরাসরি দুগ্ধচাষীর অ্যাকাউন্টে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে দুগ্ধ শিল্পের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা। ‘আমুল বেঙ্গল ডেয়ারি প্রজেক্ট’-এর অধীনে কলকাতায় গড়ে উঠবে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কারখানা। যার ভূমিপূজন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হাওড়া ফুড পার্কে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই মেগা প্রকল্প গড়ে তুলছে আমুল। এই উদ্যোগ একদিকে যেমন দেশের সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে, তেমনই বাড়াবে কৃষকদের আয়ও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'শ্বেত বিপ্লব ২.০' ও 'সহকার সে সমৃদ্ধি' ভাবনাকেও বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে।
প্রকল্পের ক্ষমতা, লাভবান ১.২ লাখ দুগ্ধচাষী
হাওড়া ফুড পার্কে অত্যাধুনিক আমূল প্ল্যান্টটি সম্পূর্ণ কার্যকর হলে প্রতিদিন ৩০ লাখ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হবে। সেখান থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০ লাখ কিলোগ্রাম দই এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদিত হবে। ফলে হাওড়ার প্ল্যান্টটি তবে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কারখানা। প্রকল্পের প্রথম পর্বে দৈনিক ১০ লাখ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ করা হবে, যার ফলে প্রথম পর্যায়েই রাজ্যের সরাসরি প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার দুগ্ধচাষী ও পশুপালক উপকৃত হবেন।
অমিত শাহ আমূলের সমবায় মডেলের প্রশংসা করে বলেন, "আমূল পণ্য কিনতে গ্রাহকের খরচ করা প্রতি ১০০ টাকার মধ্যে প্রায় ৮৭ টাকা সরাসরি দুগ্ধচাষীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে যায়। ফলে উপকৃত হন দুগ্ধচাষীরা।" এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের দুগ্ধচাষীরা তাঁদের উৎপাদিত দুধের সর্বোচ্চ সঠিক মূল্য পাবেন বলে জানান তিনি।
মিষ্টি দইয়ের বিশ্বায়ন
আমূলের এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ‘মিষ্টি দই’ দেশজুড়ে আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী কিংবা গুজরাট থেকে বাংলা—সারা দেশের মানুষ এখন ঘরে ঘরে বাংলার মিষ্টি দইয়ের স্বাদ নিতে পারবেন। এছাড়াও এই প্রজেক্ট থেকে প্রতিদিন ১০ লাখ লিটার প্যাকেটজাত দুধ, ২ লাখ লিটার ইউএইচটি দুধ, ১ লাখ লিটার আইসক্রিম, ২০ মেট্রিক টন পনির এবং ১০ মেট্রিক টন ঘি ও মিষ্টি উৎপাদন করা হবে।
পশুপালনের আধুনিকীকরণ
দুধের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশেষ প্রাণী প্রজনন উন্নয়ন কর্মসূচি এবং 'সেক্স-সর্টেড সিমেন' সুবিধা চালু করবে। অমিত শাহ-ই তার ঘোষণা করেছেন। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি পশুপালক পরিবারের অন্তত দুটি উন্নত জাতের গবাদি পশু নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতির ভোল বদলে দেবে।
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