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বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কারখানা! আমূলের হাত ধরে বাংলায় শ্বেত বিপ্লব ২.০: ১০০ টাকার ৮৭ টাকা-ই সরাসরি দুগ্ধচাষীর অ্যাকাউন্টে...

Amul in Bengal: প্ল্যান্টটি সম্পূর্ণ কার্যকর হলে প্রতিদিন ৩০ লাখ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হবে। প্রতিদিন প্রায় ১০ লাখ কিলোগ্রাম দই এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদিত হবে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 20, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:18 PM IST
বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কারখানা! আমূলের হাত ধরে বাংলায় শ্বেত বিপ্লব ২.০: ১০০ টাকার ৮৭ টাকা-ই সরাসরি দুগ্ধচাষীর অ্যাকাউন্টে...
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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