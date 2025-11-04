Durgapur News: যাত্রার মঞ্চে মৃত্যু অভিনেতার! সংলাপ বলতে বলতেই... মর্মান্তিক...
Durgapur News: কাঁকসার তপোবন সিটি আবাসনে যাত্রাপালা। তাতে পরশুরামের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন ষাটোর্ধ্ব শুভাশীষ ঠাকুর। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলতেই হঠাত্ পড়ে যান তিনি।
চিত্তরঞ্জন দাস: যাত্রার মঞ্চে একী কাণ্ড! অভিনয় করতে করতেই মৃত্যু কোলে ঢলে পড়লেন অভিনেতা। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। চাঞ্চল্য় পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায়।
স্থানীয় সূত্রে খবর, 'সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি'। গতকাল সোমবার রাতে যাত্রা হচ্ছিল কাঁকসার তপোবন সিটি আবাসনে। তাতে পরশুরামের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন ষাটোর্ধ্ব শুভাশীষ ঠাকুর। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলতেই হঠাত্ পড়ে যান তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে দুর্গাপুরের বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান সহ শিল্পীরা। সেখানেই অভিনেতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।
শুভাশীষের আদিবাড়ির পুরুলিয়া। তপোবন সিটির ২৯ নং টাওয়ারে থাকতেন তিনি। উলটোদিকে ছিল মুদির দোকান। হঠাত্ এমন ঘটনায় শোকস্তম্ভ গোটা এলাকায়। পুরুলিয়ার শেষকৃত্য হবে বলে পরিবার সূত্রে খবর।
