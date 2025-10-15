Jalpaiguri News: একী কাণ্ড!‌ ষাঁড়ের গুঁতোয় গরম তেলে ঝলসে গেলেন বৃদ্ধ দম্পতি....

Jalpaiguri News: একী কাণ্ড! ষাঁড়ের গুঁতোয় গরম তেলে ঝলসে গেলেন বৃদ্ধ দম্পতি....
Jalpaiguri News: রাস্তার পার হওয়ার জন্য মিষ্টির দোকানের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মউরিদিন ও তাঁর তাঁর স্ত্রী আলিজান বেগম। হঠাত্-ই একটি ষাঁড় এসে গুঁতো মারে পুরি ভাজার কড়াইয়ে।
প্রদ্য়ুত্ দাস: সাতসকালে বাজার করতে বেরিয়ে একী কাণ্ড! ষাঁড়ের গুঁতোয় কড়াইয়ের গরম তেল ছিটকে পড়ল শরীরে। ঝলসে গেলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি দু'জনেই। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ঘটনা।
আরও পড়ুন: অ্যাকাউন্ট থেকে ২৫ লক্ষ টাকা অনলাইনে ট্রানসফারের চেষ্টা, সতর্ক ব্যাংককর্মী বিরাট বাঁচিয়ে দিলেন ৭২ বছরের ভারতী দেবীকে!
স্থানীয় সূত্রে খবর, আহতেরা হলেন মউরিদিন ও তাঁর স্ত্রী আলিজান বেগম। দু'জনেরই বয়স ষাটের উপরে। আজ, বুধবার সকালে জলপাইগুড়ির ধুপগুড়ির থানা রোড এলাকায় বাজার করতে গিয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী। রাস্তার পার হওয়ার জন্য মিষ্টির দোকানের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। হঠাত্ একটি ষাঁড় এসে গুঁতো মারে পুরি ভাজার কড়াইয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গরম তেল ছিটকে পড়ে ওই বৃদ্ধ দম্পতির গায়ে। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে ধুপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা।
এদিকে এই ঘটনায় ফুটপাত দখল করে রাস্তা রান্নার কাজ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা দাবি, ধূপগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুটপাত দখল করে দোকান বসেছে। রাস্তার পাশে কড়াইয়ে চলে রান্নার কাজ। ফলে যেকোনও সময়েই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
আরও পড়ুন: kalipuja 2025: মালা থেকে প্রেম! প্রেমিকপ্রেমিকাকে কালীর সামনে বলি দেওয়ার জন্য হাঁড়িকাঠে তোলা হল! তারপর সে এক ভয়ংকর কাণ্ড...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)