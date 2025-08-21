English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Burdwan News: রোগযন্ত্রণায় জেরবার ৮১-এর বৃদ্ধ! শেষে নিজের গলায়ই...মর্মান্তিক ঘটনা কালনায়..

Burdwan News: কালনার বারুইপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন একাশি বছরের দীনবন্ধু অধিকারী। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে ভুগছিলেন। মানসিক অবসাদে শেষে নিজের গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন তিনি। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 21, 2025, 07:56 PM IST
Burdwan News: রোগযন্ত্রণায় জেরবার ৮১-এর বৃদ্ধ! শেষে নিজের গলায়ই...মর্মান্তিক ঘটনা কালনায়..

অরূপ লাহা: রোগযন্ত্রণার জেরবার। মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী বৃদ্ধ। ব্লেড গলার নলি কেটে ফেললেন নিজেই! হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আর শেষরক্ষা হল না। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কালনায়। 

আরও পড়ুন:  Physically Assaulting Minor Girl: গোপনে স্নানের ছবি তুলে লাগাতার ধর্ষণ শালির মেয়েকে! 'শারীরিক সম্পর্ক না করলে...' ভয়ংকর ব্ল্যাকমেইল মেসোর...

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম দীনবন্ধু অধিকারী। বাড়ি, কালনার বারুইপাড়ায়। বয়স আশি পেরিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন বার্ধক্য়জনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন দীনবন্ধু। কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। ফলে অবসাদের ভুগছিলেন ওই বৃদ্ধ। প্রতিবেশীদের অনেকেই সেকথা জানতেনও।

বাড়িতে সেদিন আর কেউ ছিলেন না। গভীর রাতে নিজের গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দীনবন্ধু। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্য়রা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থা রীতিমতো কাতরাচ্ছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাঁকে নিয়ে কালনা মহকুমা হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থায় অবনতি হওয়ার সেখানে থেকে বর্ধমা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। প্রায় ১৪ দিন চিকিত্‍সা চলার পর, গতকাল বুধবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর।

আরও পড়ুন:  Bula Choudhury: পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে চোখে জল বুলা চৌধুরীর! 'পুলিসকে পদক দেওয়া উচিত', দাবি বিশ্বজয়ী সাঁতারুর...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
kalnaELDERLY MANdeath
পরবর্তী
খবর

Physically Assaulting Minor Girl: গোপনে স্নানের ছবি তুলে লাগাতার ধ*র্ষ*ণ শালির মেয়েকে! 'শা*রী*রি8ক সম্পর্ক না করলে...' ভয়ংকর ব্ল্যাকমেইল মেসোর...
.

পরবর্তী খবর

Mumbai Rain Update: 'দমবন্ধকর দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা... লাফ দিতে যাচ্ছিলেন অনেকে', ম...