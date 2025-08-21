Burdwan News: রোগযন্ত্রণায় জেরবার ৮১-এর বৃদ্ধ! শেষে নিজের গলায়ই...মর্মান্তিক ঘটনা কালনায়..

Burdwan News: রোগযন্ত্রণায় জেরবার ৮১-এর বৃদ্ধ! শেষে নিজের গলায়ই...মর্মান্তিক ঘটনা কালনায়..
Burdwan News: কালনার বারুইপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন একাশি বছরের দীনবন্ধু অধিকারী। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে ভুগছিলেন। মানসিক অবসাদে শেষে নিজের গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন তিনি।
অরূপ লাহা: রোগযন্ত্রণার জেরবার। মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী বৃদ্ধ। ব্লেড গলার নলি কেটে ফেললেন নিজেই! হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আর শেষরক্ষা হল না। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কালনায়।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম দীনবন্ধু অধিকারী। বাড়ি, কালনার বারুইপাড়ায়। বয়স আশি পেরিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন বার্ধক্য়জনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন দীনবন্ধু। কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। ফলে অবসাদের ভুগছিলেন ওই বৃদ্ধ। প্রতিবেশীদের অনেকেই সেকথা জানতেনও।
বাড়িতে সেদিন আর কেউ ছিলেন না। গভীর রাতে নিজের গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দীনবন্ধু। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্য়রা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থা রীতিমতো কাতরাচ্ছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাঁকে নিয়ে কালনা মহকুমা হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থায় অবনতি হওয়ার সেখানে থেকে বর্ধমা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। প্রায় ১৪ দিন চিকিত্সা চলার পর, গতকাল বুধবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর।
