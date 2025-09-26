English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nadia Murder: পুজোর মুখে ভয়ংকর কাণ্ড! নিজের বাড়িতেই বৃদ্ধাকে... তাহেরপুরে তাণ্ডব...

Nadia Murder: সকাল থেকে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 26, 2025, 04:55 PM IST
Nadia Murder: পুজোর মুখে ভয়ংকর কাণ্ড! নিজের বাড়িতেই বৃদ্ধাকে... তাহেরপুরে তাণ্ডব...

বিশ্বজিত্‍ মিত্র: পুজোর মুখে এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য়। নিজের বাড়িতেই খুন হয়ে গেলেন বৃদ্ধা! দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দা। তীব্র চাঞ্চল্য নদিয়ার তাহেরপুরে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Rajanya Halder: রাজন্যা হালদারের বাড়িতে 'ভয়ংকর ঘটনা'! 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র'-এর অভিযোগ...

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম  শঙ্করী শর্মা। তাহেরপুরের কামাগাছি এলাকায় বাসিন্দা ছিলেন তিনি। গতকাল, বৃহস্পতিবার বাড়িতে একাই ছিলেন শঙ্করী। অভিযোগ, গভীর রাতে বাড়িতে হামলা চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। নগদ টাকা লুঠ করে তারা। শেষে পালানোর সময়ে যখন বাধা পেয়ে ওই বৃদ্ধার উপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। বেধড়ক মারধরের পর ধারালো অস্ত্র গিয়ে কোপানো হয়!

বৃদ্ধার চিত্‍কার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। ততক্ষণে অবশ্য চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, ওই বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। পরিবারের সূত্রে খবর, বাড়ির লোককে পুজোয় উপহার দেওয়ার জন্য় ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রেখেছিলেন ওই বৃদ্ধা। সেই টাকা লুঠ করতে এসেছিল দুষ্কৃতীরা। বাধা দিতে দেওয়ায় খুন হতে হল ওইব-বৃদ্ধাকে। 

এই ঘটনাকে কেন্দ্র আজ, শুক্রবার সকাল থেকে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে রানাঘাট কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিসকে।  মৃতের বাড়িতে যান রানাঘাটের এসডিপিও।

আরও পড়ুন:  Purulia: বিসর্জনের আগেই বিষাদের সুর! মা ও তিন মেয়ে-সহ চারজনের রহস্যমৃত্যু...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
nadiaELDERLY WOMANmurder
পরবর্তী
খবর

Rajanya Halder: রাজন্যা হালদারের বাড়িতে 'ভয়ংকর ঘটনা'! 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র'-এর অভিযোগ...
.

পরবর্তী খবর

Zubeen Garg Death: জুবিনের মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রের আভাস! তদন্তে SIT গঠন, অসমে নিষিদ্ধ উদ্যোক্তা...