New Year 2026 Accident: নতুন বছরের প্রথমদিনেই মর্মান্তিক ঘটনা! নিজের ঘরেই বৃদ্ধা...বীভত্স
New Year 2026 Accident: ব্যাঁটরার রথতলা এলাকায় বাসিন্দা ছিলেন ষাটোর্ধ্ব আভারানী পাল। আজ, বৃহস্পতিবার ছেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর, নিজের ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো বসেন তিনি। সেই প্রদীপ উলটেই নাকি ঘরে আগুন ধরে যায়!
দেবব্রত ঘোষ: নতুন বছরের প্রথমদিনেই মর্মান্তিক কাণ্ড! নিজের ধরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল বৃদ্ধা। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাড়িটিও। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ব্যাটরায়।
আরও পড়ুন: New Year 2026 Accident: নতুন বছরের প্রথম দিনেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা... বর্ষবরণের পিকনিকে যাওয়ার পথেই পর্যটকবোঝাই গাড়ি... ২৬ জন...
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম আভারানি পাল। ব্যাঁটরার রথতলা এলাকায় একটি বাড়িতে ছেলের সঙ্গে থাকতেন তিনি। ছেলে তখন বাইরে। আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোয় বসেন আভারানি। এরপর হঠাত্ সেই প্রদীপ উলটে গিয়ে নাকি ঘরে আগুন ধরে যায়! গলগল করে কালো ধোঁয়া দেখে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। প্রাথমিক বাইরে জল ঢেলে আগুন নেভানোরও চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু লাভ হয়নি।
খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একটি ইঞ্জিন। কিন্তু অপরিসর রাস্তায় দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারেননি দমকলকর্মীরা। এমনকী, ছোট পাইপ দিয়ে বাড়ি পর্যন্ত জলও পৌঁছানো যায়নি। শেষে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে, ওই বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা।
এর আগে, হাওড়ার র ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে কাছে শৈলেন মান্না সরণিতে হাইড্রেন থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক বৃদ্ধার দেহ। সকালে নর্দমায় দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারাই। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস এসে দেহটি উদ্ধার করে।
প্রতিবেশীরাও আসে ঘটনাস্থলে,সঙ্গে সেই মৃত বৃদ্ধার মেয়েও ছুটে আসেন। তিনি জানান, গত ২ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার মেয়ে সুজাতা মাইতি বলেন, 'আমরা তো সকালে উঠে কাজে চলে যাই। সেদিনও আমরা বাড়ির সবাই সকালে যখন কাজে বের হই তখন মা ঘুমাচ্ছিল। বাড়ি ফিরে দেখি মা বাড়িতে নেই, ভাবলাম কোথাও হয়ত গেছে। তারপর সারাদিন বাড়ি না ফেরায় অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করি কিন্তু কোথাও খুঁজে না পেলে চ্যাটার্জিহাট থানায় খবর দিই। তারপরেও কোনও খোঁজ মেলেনি। আজ সকালে কেও এসে বলে হাই ড্রেনে একটা লাশ পড়ে আছে, তারপর আমরা ছুটে আসি। এসে দেখি ড্রেনের ভিতর একটা লাশ পড়ে আছে। মুখটা দেখতে পাইনি কিন্তু সোয়েটার, চাদর দেখে সবাই বলল তোর মা। কোনও ঝগড়া-ঝামেলা কিছুই হয়নি, বয়ষ্ক মা, কী আর ঝামেলা করব, বাড়িতে শুধু মা, আমি ও ভাই থাকতাম। কীভাবে এমন হল কিছু বুঝতে পারছি না'।
হাওড়ায় বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। বেশ কিছুদিন আগেই হাওড়ার তাঁতিপাড়া এলাকায় একটি বাড়ির ভিতর থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছিল। যদিও এই ঘটনাগুলির মধ্যে বেশ কিছুতে পুলিস পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে খুনের তদন্ত করেছিল।
আরও পড়ুন: New Year 2026: কনকনে ঠান্ডায় দিঘিতে ২০২৬ বার ডুব! বছরের প্রথমদিনেই তাক লাগালেন বাঁকুড়ার সদানন্দ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)