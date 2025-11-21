SIR in Bengal: SIR আতঙ্ক! বাড়িতেই হঠাত্‍ সংজ্ঞাহীন বৃদ্ধা, হাসপাতালে নিয়ে যেতেই...

SIR in Bengal: SIR আতঙ্ক! বাড়িতেই হঠাত্ সংজ্ঞাহীন বৃদ্ধা, হাসপাতালে নিয়ে যেতেই...
SIR in Bengal: নদিয়ার নাকাশিপাড়া ব্লকের কাশিয়াডাঙার বাসিন্দা বছর ষাটেকের নাজিরুন বেওয়া। গত কয়েকদিন ধরে SIR নিয়ে নাকি আতঙ্কে ভুগছিলেন তিবি। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে হঠাত্ জ্ঞান হারান তিনি।
অনুপ দাস: SIR আতঙ্কে স্ট্রোক? কলকাতায় NRS হাসপাতালে ভর্তি এক বৃদ্ধা। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নাকাশিপাড়ায়।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বৃদ্ধার নাম নাজিরুন বেওয়া। নাকাসিপাড়া ব্লকের কাশিয়াডাঙার বাসিন্দা তিনি। নাকাশিপাড়া বিধানসভার বিল্লগ্রাম অঞ্চলের ৬৮নম্বর বুথের ভোটার। স্বামী প্রয়াত। একমাত্র ছেলে কাজের সুবাদে থাকেন রানাঘাটে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, নাজিরুন আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। দেখাশোনার করার মতো কেউ নেই।
এদিকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। প্রতিবেশীদের দাবি, গত কয়েকদিন রীতিমতো আতঙ্কে ভুগছিলেন বছর ষাটেকের ওই বৃদ্ধা। এরপর বৃহস্পতিবার সকালেই হঠাত্-ই জ্ঞান হারান তিনি। বাড়ি তখন কেউ ছিল না। প্রতিবেশীরাই,নাজিরুনকে নাকাশিপাড়া মুড়াগাছার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। আই সি ইউ তে রেখে চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। শেষে রাতেই কলকাতার NRS হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
নজরে ছাব্বিশ। গত ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে চলছে SIR। এবার কী হবে? আতঙ্কিত অনেকেই। এমনকী, বিভিন্ন জেলায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। SIR নিয়ে প্রথম থেকে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। যেদিন SIR শুরু হয়, সেদিনই কলকাতা মিছিল করেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর গতকাল, বৃহস্পতিবার অবিলম্বে SIR বন্ধের দাবিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠিও দিয়েছেন তিনি।
