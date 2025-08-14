English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Student Death: ফের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু, মাঝ রাতে ছাদেই...নলি আর শিরা...

Student Death:  সাঁকরাইল থানার আন্দুল ঝোরহাট সর্দার পাড়ায় বাসিন্দা ছিল রঞ্জিত সর্দার। সোদপুরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ুয়া ছিলেন তিনি। গতকাল,বুধবার মধ্যরাতে বাড়ি ছাদে মেলে তাঁর রক্তাক্ত দেহ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 14, 2025, 11:38 PM IST
দেবব্রত ঘোষ: গলার নলি ও হাতের শিরা কাটা! বাড়ির ছাদেই মিলল রক্তাক্ত দেহ। হাওড়ায় ফের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। এবার সাঁকরাইলে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিস।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম  রঞ্জিত সর্দার। বাড়ি, সাঁকরাইল থানার আন্দুল ঝোরহাট সর্দার পাড়ায়। বেসরকারি কলেজে মেকানিক্য়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ুয়া ছিলেন তিনি।  পরিবার লোকেদের দাবি, ঘড়িতে তখন প্রায় ১টা। গতকাল, বৃহস্পতিবার রাতে হঠাত্‍ উধাও হয়ে যান রঞ্জিত। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। শেষে বাড়ির ছাদেই ওই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা।

পুলিস সূত্রে খবর, ধারাল অস্ত্রে মৃতের নলি ও  হাতের শিরা কাটা ছিল। দেহ ময়নতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। পরিবারের দাবি, ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর জন্য আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে মোটা টাকা ধার করেছিলেন রঞ্জিতের বাবা। ডিসেম্বরে কোর্স শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঋণের টাকা শোধ না হওয়ার মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন রঞ্জিত। সেকারণেই হয়তো আত্মহত্যা। ঘটনাস্থলে থেকে অবশ্য় সুইসাইড নোট মেলেনি বলে খবর। এর আগে আইটিআই থেকে  ফিটার নিয়ে পড়াশোনা করে রঞ্জিত। এরপর সোদপুরের একটি বেসরকারি কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়। 

এদিকে সাঁকরাইলে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এক ভিনরাজ্যের পড়ুয়ার। কলেজের ডাইভিং পুল থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন পরিবারের লোকেরা।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Howrahstudentdeath
