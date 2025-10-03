Drunk Police: দশমীর রাতে 'মাতাল' পুলিস! টলছেন অন ডিউটি ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, পাবলিক রেগে গিয়ে....

Drunk Police: দশমীর রাতে 'মাতাল' পুলিস! টলছেন অন ডিউটি ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, পাবলিক রেগে গিয়ে....
Drunk Police: ভিডিয়ো ভাইরাল হতে নড়েচড়ে বসে চন্দননগর পুলিস কমিশারেটের কর্তারা। অভিযুক্ত পুলিসকর্মীকে ক্লোজ করা হয়েছে বলে খবর।
বিধান সরকার: দশমীর রাতে শ্রীরামপুরের রাস্তায় 'মাতাল' পুলিস। এতটাই নেশা করেছিলেন যে, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিলেন না ট্রাফিক ইন্সপেক্টর! তাঁকে রীতিমতো মারধর করলেন ক্ষুদ্ধ জনতা। ভিডিয়ো ভাইরাল।
গতকাল, বৃহস্পতিবার দশমীর রাতে ত শ্রীরামপুর বটতলায় ডিউটি করছিলেন চন্দননগর পুলিস কমিশনারেটের এক ট্রাফিক ইন্সপেক্টর। তিনি মদ্যপ ছিলেন বলে অভিযোগ। ভাইরাল ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই ওই ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের। ডিউটি করতে গিয়ে বারবার টলে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এই দৃশ্য় দেখে ক্ষেপে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ট্রাফিক ইন্সপেক্টরকে মারধর করা হয়। শেষে অন্য পুলিসকর্মীকে অভিযুক্ত সরিয়ে নিয়ে যান।
এদিকে ভিডিয়ো ভাইরাল হতে নড়েচড়ে বসে চন্দননগর পুলিস কমিশারেটের কর্তারা। অভিযুক্ত পুলিসকর্মীকে ক্লোজ করা হয়েছে বলে খবর। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মারধরের ঘটনার তদন্ত করা হবে।
এসএফআইয়ের হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক অর্ণব দাস বলেন, 'যারা আইনের রক্ষক তারাই আইন ভাঙছে। পুলিসের উর্দি পড়ে মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি করছে। তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। সমাজটা কোথায় যাচ্ছে'। বিজেপির রাজ্য় কমিটির সদস্য স্বপন পালের মতে, ওই পুলিস অফিসারের কাউন্সেলিং করা দরকার। যারা রক্ষক তাদেরই যদি এমন অবস্থা হয় কাদের উপর ভরসা করবে! একজন পুলিসকর্মীর জন্য গোটা পুলিশের বদনাম হয়'।
তৃণমূল যুব কংগ্রেসে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলেন, 'এত বড় একটা উৎসব পুলিসের জন্যই এত সুন্দর ভাবে হয়েছে। কোনও মানুষকে অসুবিধায় পড়তে হয়নি। পুলিস নিরাপত্তা দিয়েছে'। তাঁর কথায়, 'একজন পুলিসকর্মীর জন্য গোটা পুলিসের বদনাম ঠিক নয়।আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।পুলিসের উপর ভরসা রাখুন'।
