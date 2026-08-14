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'আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত', 'বঙ্গবিভূষণ' খুইয়ে নতিস্বীকার অনন্ত মহারাজের! কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী?

Ananta Maharaj apology:  'আইন আইনের পথে চলবে', স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। বললেন, '৫ জন গ্রেফতার হয়েছে। ২৮২ পোস্টকে  টেকডাইন করা হয়েছে, ডিলিট করা হয়েছে। ফেসবুক অ্য়াকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের তরফে অভিযোগ করে। ৬ FIR হয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 14, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:47 PM IST
'আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত', 'বঙ্গবিভূষণ' খুইয়ে নতিস্বীকার অনন্ত মহারাজের! কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী?
Image Credit: নতিস্বীকার অনন্ত মহারাজের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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