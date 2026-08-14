'আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত', 'বঙ্গবিভূষণ' খুইয়ে নতিস্বীকার অনন্ত মহারাজের! কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারের কড়া মনোভাবে অবশেষে পথে এলেন অনন্ত মহরাজ। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিয়োও পোস্ট নেতাজি-মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। 'ইতিবাচক হিসেবে দেখা উচিত', বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
গত কয়েকদিন ধরে নেতাজি নিয়ে বিজেপির রাজ্যসভায় সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্যে বিতর্কে ঝড় উঠেছে। পাল্টা পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকারও। কেড়ে নেওয়া হয়েছে অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' পুরষ্কার। এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে 'নেতাজিকে সম্মান জানিয়ে ভিডিয়ো বার্তা' দেন অনন্ত মহারাজ।বলেন, 'নেতাজির প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি, নেতাজির সম্পর্কে আমার অনিচ্ছাকৃত কিছু বক্তব্যের জন্য কেউ যদি মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে থাকেন, তারজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত'।
এদিকে নেতাজি বিতর্কে এখন অ্যাকশন মোডে পুলিস। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওনার বয়স দেখে আমি বলব, যেটা কাল মধ্যরাতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে করেছেন, আলাদা করে ভিডিয়ো করেছেন। ইতিবাচক হিসেবে দেখা উচিত। নিজেও বলেছেন যে পরবর্তী মন্তব্য থেকে সতর্ক থাকবেন'। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, '৫ জন গ্রেফতার হয়েছে। ২৮২ পোস্টকে টেকডাইন করা হয়েছে, ডিলিট করা হয়েছে। ফেসবুক অ্য়াকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের তরফে অভিযোগ করে। ৬ FIR হয়েছে। আইন আইনের পথে চলবে'।
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