আমাকে নয়, প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত: নেতাজি 'মন্তব্যে' বিস্ফোরক অনন্ত মহারাজ

রাজীব চক্রবর্তী: নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছেন কড়া অ্যাকশন নিতে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই কড়া পুলিস। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬টি মামলা রুজু হয়েছে। ১০৮ টা পোস্ট সরানো হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে ১ জন। কিন্তু এখনও নিজের অবস্থানে অনড় বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ অনন্ত মহারাদ। আবার বিস্ফোরক নগেন্দ্রনাথ রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ। তাঁর সাফ বক্তব্য, "আমাকে নয়, গ্রেফতার করতে হলে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত।" কিছু কাগজ দেখিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় অনন্ত মহারাজ।
অনন্ত মহারাজের দাবি, "আমি কোনও ভুল বলিনি, তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই।" নেতাজি নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যের জেরে তাঁকে লোকে 'পাগল' বলছে। কিন্তু অনন্ত মহারাজের দাবি, "ওরা হয়ত মানসিক চিকিৎসক।" এত বিতর্ক, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরেও অনন্ত মহারাজের একটাই বক্তব্য,"আইন সবার জন্য সমান। আমি অন্যায় করলে আমায় শাস্তি দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি। তত্ত্ব জানিয়েছি। সেই সময় তো আমি জন্মাইনি। নেহেরু নেতাজিকে ওয়ার ক্রিমিনাল বলেছিল, ওকে গ্রেফতার করা হোক। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট ইন ইস্ট এশিয়া বইয়ে শরৎ চন্দ্র বসু বলেছে। আমি শুধু কোট করেছি। ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক। এই বইতে লেখা আছে কেশর সিং জিয়ানি বানিয়েছেন। জার্মানিতে বন্দিরা মিলে বানিয়েছেন।"
এমনকি বিস্ফোরক অনন্ত মহারাজের আরও দাবি, "অন্যায় করলে ক্ষমা চাইতাম। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত। এরা কেন তথ্য যাচাই করেনি। আমরা ছিলাম মিত্রশক্তির পক্ষে, নেতাজি অক্ষশক্তির পক্ষে। আমি অত পড়িনি। কিন্তু যে কটা বই পড়েছি, তার ভিত্তিতে বলছি। আমরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে ভারতের কী ইতিহাস ছিল, তা কী করে জানব। আমি তো গুন্ডা বলিনি। শুধু বলেছি উনি দেশ স্বাধীন করেছেন, এমন কোনও তথ্য পাইনি। প্রমাণ করতে হবে যে আমি ভুল বলেছি।" নিজেকে 'সিংহ' বলে অনন্ত মহারাজের আরও দাবি, "লক্ষ লক্ষ ভেড়ার কাছে একটা সিংহ-ই যথেষ্ট।"
প্রসঙ্গত, বুধবার সন্ধ্যায় পুলিসকে কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "নেতাজিকে কেন্দ্র করে গুটিকতক মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার করছেন। আইন সবার জন্য সমান। কাউকে আলাদা করে দেখা হবে না। সে মন্ত্রী হোক, সাংসদ হোক, বিধায়ক হোক- যে দলের হোক, আইন সবার জন্য সমান।" মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য পোস্টে অ্যাকশন নেবে পুলিস। বলেন, "অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করুন। ডিলিট করলেও ব্যবস্থা নেবে পুলিস। যাঁরা দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তাদের বলছি, এটা ভালো নয়, এটা ভালোভাবে নিচ্ছি না। সাইবার সেলকে এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি। নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পুলিসকে।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট কথা, "আমি আলাদা করে কারও নাম বলব না। আমি কাউকে হিরো করব না। যিনি স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যাঁরা আপত্তিজনক শব্দ প্রয়োগ করবে, এটা আমরা হতে দেব না। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে থেকে এসব চলবে না। প্রয়োজনে গ্রেফতার করা হবে।" আর তারপরই প্রশ্ন ওঠে, তবে কি নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যের দায়ে কি গ্রেফতার হবেন অনন্ত মহারাজও?
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