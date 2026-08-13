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আমাকে নয়, প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত: নেতাজি 'মন্তব্যে' বিস্ফোরক অনন্ত মহারাজ

Ananta Maharaj on Netaji controversy: অনন্ত মহারাজের দাবি, "আমি কোনও ভুল বলিনি, তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই... অন্যায় করলে ক্ষমা চাইতাম... প্রমাণ করতে হবে যে আমি ভুল বলেছি।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 13, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:01 PM IST
আমাকে নয়, প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা উচিত: নেতাজি 'মন্তব্যে' বিস্ফোরক অনন্ত মহারাজ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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