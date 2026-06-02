/JEE Advanced 2026: আইআইটির ভর্তি পরীক্ষায় রেকর্ড ছাত্রীদের, বিরাট ফল অন্ডালের তান্নিষ্ঠার

চিত্তরঞ্জন দাস: আইআইটির ভর্তি পরীক্ষায় ইতিহাস। জেইই অ্যাডভান্সড ২০২৬-এ এবার পাশ করেছেন ১০ হাজার ১০৭ ছাত্রী। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ৪ ছাত্রীর মধ্যে সফল হয়েছেন এক ছাত্রী। এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। আর এর মধ্য়েই পশ্চিম বর্ধমানের নাম ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেলেন অন্ডালের ট্রাফিক কলোনীর বাসিন্দা তান্নিষ্ঠা দাশগুপ্ত। জেইই অ্যাডভান্স ২০২৬-এ মেধা তালিকায় তান্নিষ্ঠার স্থান ২৬। পাশাপাশি আইআইটি খড়গপুর জোনে তাঁর নামে এখন তালিকার শীর্যে।
তান্নিষ্ঠার বাবা চন্দন দাশগুপ্ত পেশায় একজন শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে আসছেন। মেয়ের এই অসাধারণ সাফল্যে খুশির জোয়ার পরিবারে। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারাও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে তানিষ্ঠাকে।
ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল তান্নিষ্ঠার। কঠোর পরিশ্রম,নিয়মিত অনুশীলন এবং পরিবারের সমর্থন এই সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে তানিষ্ঠাকে। JEE Advanced 2026-এর ফলাফলে IIT খড়গপুর জোনের টপার হিসেবে উঠে এসেছে তান্নিষ্ঠার নাম। দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে AIR-26 অর্জন নিঃসন্দেহে এক বিরাট সাফল্য।
এই সাফল্যের পিছনের গল্পটা কি? ভবিষ্যতে কী হতে চান? তান্নিষ্ঠা দাশগুপ্তর বক্তব্য, প্রথমেই আমার বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং যারা আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। নিয়মিত পড়াশোনা,আত্মবিশ্বাস এবং ধারাবাহিক পরিশ্রমই আমাকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। সাধারণভাবে এই জোনে সাধারণভাবে ফিমেল টপার দেখা যায় না। রেজাল্ট ভালো হয়েছে দেখে খুব ভালো লাগছে। যেদিন Answer Key বোরিয়েছিল সেদিন বাবার সঙ্গে মিলে উত্তর মিলিয়েছিলাম। সেদিন মনে হয়েছিল টপ ৫০ এর মধ্যে হয়তো থাকব। ওটা এগিয়ে আসবে ভাবিনি। এর জন্যই ২ বছর পড়াশোনা করেছিলাম। ২ বছর দুর্গাপুরে ছিলাম। হার্ড ওয়ার্ক পেজ অফ। কখনও মনে হয়নি যে ভালো ফল করতে পারব না।
