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'স্যার আপনি যাবেন না', প্রিয় শিক্ষকের বদলিতে কেঁদে খুন খুদে পড়ুয়ার দল বলছে, 'শিরায় শিরায় রক্ত- সন্দীপ স্যারের ভক্ত'

Teacher transfer viral Video: "আমরা শুনছি স্যার বুধবার চলে যাবেন। কিন্তু আমরা যেতে দেব না। আমাদের এত ভালোবাসেন, আমাদের এত ভাল করে পড়ান... উনি চলে যাবেন, এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না, আমরা ধরে রাখব স্যারকে।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 04, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:47 PM IST
'স্যার আপনি যাবেন না', প্রিয় শিক্ষকের বদলিতে কেঁদে খুন খুদে পড়ুয়ার দল বলছে, 'শিরায় শিরায় রক্ত- সন্দীপ স্যারের ভক্ত'
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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