Andul Couple Shocking Death: বয়সে বড় প্রেমিকা, সিনেমা হলের কেবিনে নিভৃত 'চরম' অন্তরঙ্গতাতেই হাতে-হাত ধরে শেষ 'নীল ভালোবাসা'...

Andul Couple Shocking Death: বয়সে বড় প্রেমিকা, সিনেমা হলের কেবিনে নিভৃত 'চরম' অন্তরঙ্গতাতেই হাতে-হাত ধরে শেষ 'নীল ভালোবাসা'...
Andul Couple Shocking News: শেষবার একসঙ্গে হাতে হাত ধরে সিনেমা দেখতে আসা... সিনেমা হলের ভিতরই চরম পদক্ষেপ... হতভম্ব সবাই...
দেবব্রত ঘোষ: চেষ্টা করেছিলেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। হাওড়ার সাঁকরাইলের আন্দুলে সিনেমা হলে যুগলের কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তরুণ ও তরুণী দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথমে প্রেমিকা চৈতালী নস্করের মৃত্যু হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পরই মৃত্যু হয় শুভজিত সাঁতরা ওরফে সূর্য'র। মৃত তরুণ এবং তরুণী দু'জনেরই বাড়ি ডোমজুড়ের লক্ষণপুর গ্রামে। মর্মান্তিক এই ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
জানা গিয়েছে, পরিবার প্রেমের সম্পর্ক না মানায় সিনেমা হলের ভিতরেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে যুগল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দুজনকে। ডোমজুড়ের বাসিন্দা যুগল প্রেমে পড়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মেয়ের বয়স বেশি হওয়ায়, মেনে নিচ্ছিল না পরিবারের লোকজন। এরপরই বুধবার দুপুরে দুজনে সিনেমা দেখতে আসে হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকায় আন্দুলের একটি সিনেমা হলে। সেই সিনেমা হলে একটু নিভৃতে আলাদাভাবে বসে সিনেমা দেখার কেবিন রয়েছে।
জানা গিয়েছে, দুপুরের শো-তে দুজনে কেবিনের টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে আসেন। এরপর সিনেমা শেষের পর কেবিনের মধ্যেই দুজনকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিস। দুজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালেদুজনেরই অবস্থা ছিল সংকটজনক। পুলিস সূত্রে খবর, প্রেমিকার বয়স প্রেমিকের বয়সের থেকে বেশি হওয়াতেই পরিবারের আপত্তি ছিল সম্পর্কে। সেই কারণেই দুজনে আত্মঘাতী হয়েছে বলে অনুমান। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
আন্দুলের ওই সিনেমা হল সূত্রে খবর, দুপুর ২টোর শো শেষ হওয়ার পর এক হলের সাফাইকর্মী হল পরিষ্কার করতে ঢুকেছিলেন। তিনি-ই প্রথম দেখেন কেবিনের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওই যুগল। হলের কোণে একটু আড়ালে থাকা এক কেবিনের সিটে হেলান দেওয়া অবস্থায় পড়েছিলেন দুজনে। ডেকেও সাড়া না মেলায় খবর দেওয়া হল সিনেমা হল ম্যানেজারকে। তারপরই খবর দেওয়া হয় পুলিসে।
সিনেমা হলের কেবিনের প্রাইভেসিতেই যুগল চরম পদক্ষেপ নেয়। নিজেদের শেষ করতে কীটনাশক পান করে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনায় দুই পরিবারেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এই পরিণতি মানতে পারছে না কেউ-ই। এই ঘটনায় ন্যায্য বিচার দাবি করেছে প্রেমিকের পরিবার। ওদিকে প্রেমিকার বাবার দাবি, 'বয়সের পার্থক্যের কারণে বিয়ের আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু এমন কিছু করবে জানলে আমরা সম্মতি দিয়ে দিতাম।'
পুলিস জানিয়েছে, সিনেমা হলের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ জানার চেষ্টা চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সিনেমাহলের কর্মীদের। সেইসঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসকদের রিপোর্টও।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
