Howrah Incident: উনুনে ন্যাতা দেওয়া নিয়ে তুলাকালাম, সহায়িকার হাতে মারাত্মক কামড় শিক্ষিকার...

Howrah Incident: উনুনে ন্যাতা দেওয়া নিয়ে তুলাকালাম, সহায়িকার হাতে মারাত্মক কামড় শিক্ষিকার...
Howrah Incident: সহায়িকা চন্দ্রিমা সাহার হাতে কামড়ে দেয় শিক্ষিকা মিতালী সিংহ। ঘটনায় আহত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসেন ওই সহায়িকা। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মাজু গ্রামীণ হাসপাতালে
দেবব্রত ঘোষ: অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র চলাকালীন শিক্ষিকা ও সহায়িকার মধ্যে মারামারি। রাঁধুনির হাত কামড়ে দিলেন শিক্ষিকা। এমনটাই অভিযোগ উঠল শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। এরকম ঝুটঝামেলা আগেও হয়েছে। তারই প্রতিবাদে কেন্দ্রের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে এল জগৎবল্লভপুর থানার পুলিস। আর নিজের 'সুরক্ষার জন্য', পুলিসের কাছে ছুটলেন সহায়িকা।
গত শনিবার ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মাজু শক্তিসাধন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। অভিভাবকদের অভিযোগ, শনিবার পড়াশোনা চলাকালীন শিক্ষিকা ও সহায়িকার মধ্যে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তা চরম পর্যায় পৌঁছালে দুজনের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি।
অভিযোগ, সহায়িকা চন্দ্রিমা সাহার হাতে কামড়ে দেয় শিক্ষিকা মিতালী সিংহ। ঘটনায় আহত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসেন ওই সহায়িকা। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মাজু গ্রামীণ হাসপাতালে। আজ এই ঘটনার প্রতিবাদে পড়ুয়াদের অভিভাবকরা গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। আজ সকালে শিক্ষিকা ও সহায়িকা এলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাদের দাবি অবিলম্বে শিক্ষিকা ও সহায়িকাকে বদলি করতে হবে। তা না হলে তারা অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে পঠনপাঠন শুরু করতে দেবেন না।
আরও পড়ুন-নিজের দেশের মানুষের উপরেই বোমা মারল পাক সেনা, ছিন্নভিন্ন শিশু-মহিলা-সহ ৩০
আরও পড়ুন-বিশ্বকর্মা পুজোর মেলায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া ট্রাক, ঘটনাস্থলেই নিহত ২, আহত বহু...
এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিস। জেলা প্রাথমিক স্কুল সংসদের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ ঘোষ বলেন যেহেতু প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র তাই গেটে তালা পড়ে যাওয়ায় প্রাথমিকের দিদিমনিরা প্রথমে ঢুকতে পারেননি। পরে অবশ্য তাদের ঠিক সময়ে ঢুকতে দেন অভিবাবকরা। সমস্যাটা হয় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। প্রাথমিক স্কুলের পঠন পাঠন স্বাভাবিক ছিল।
সহায়িকা চন্দিমা সাহা বলেন, নিজের সুরক্ষার জন্য থানায় ডায়রি করতে এসেছি। শনিবার দিদির সঙ্গে সামান্য উনুন নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছিল। ওই ঝামেলার মধ্যে উনি আমাকে অ্যাটাক করেন। উনি প্রথমে আমার ফোনটা ভাঙতে যান। সেটা আমি ঠেকিয়ে দিই। ওর হাত ছাড়িয়ে বাইরে আসতে যাচ্ছিলাম। সেইসময় উনি আমার হাত ধরে কামড়ে দেন। আমি কোনও মতে হাত ছাড়িয়ে বাইরে লোকজনের কাছে ছুটে যাই। এর আগে একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। ওঁর মানসিক সমস্যা আছে। ওঁকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)