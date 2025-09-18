Birbhum Student Death: রামপুরহাটে ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত শিক্ষক বিকৃতমনস্ক! বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর সেক্স টয়!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Birbhum Student Death: ধৃত শিক্ষক  মনোজ পাল যেখানে ভাড়া থাকতেন সেখানকার মানুষজনের বক্তব্য, বিকৃত মানসিকতা ছিল মনোজের।

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 18, 2025, 03:15 PM IST
প্রসেনজিত্ মালাকার: রামপুরহাটে সপ্তমশ্রেণির ছাত্রীর খুনের ঘটনায় এবার তোলপাড় স্কুল। বৃহস্পতিবার বিক্ষোভকারীরা মৃত ছাত্রীর স্কুল শ্যামপাহারী শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ সাহাকে পুলিসের সামনেই বেধড়ক মারধর করে। পুলিসের গাড়িকেও তাড়া করে। বিশাল পুলিস বাহিনী এসে ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে, আরও বড় খবর হল ওই সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর খুনের অভিযোগে ধৃত শিক্ষক মনোজ কুমার পালের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে চাঞ্চল্যকর জিনিস উদ্ধার করেছে পুলিস। ধৃত শিক্ষক তার দোষ স্বীকারও করেছেন। এমনটাই সূত্রের খবর। 

ধৃত শিক্ষক  মনোজ পাল যেখানে ভাড়া থাকতেন সেখানকার মানুষজনের বক্তব্য, বিকৃত মানসিকতা ছিল মনোজের।  সেই জন্যই অভিযুক্তের স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যায়। পাশাপাশি এরপর ভাড়া বাড়িতে পরিচারিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোরও অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।  এর পাশাপাশি জানা যাচ্ছে ধৃত মনোজের বাড়ি থেকে উদ্ধার  হয়েছে সেক্স টয়। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকাকে দীর্ঘদিন ধরে বিয়ের কথা বলে শারীরিকভাবে জোর করতেন ধৃত শিক্ষক। 

গতকাল ওই আদিবাসী ছাত্রীর দেহাংশ উদ্ধারের পর তোলপাড় হয়ে ওঠে এলাকা। দফায় দফায় মানুষজন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। আজ স্কুলের সামনে জড়ো হয় বিশাল জনতা। খবর পেয়েই চলে আসে পুলিস। বিক্ষুব্ধ মানুষজন  প্রধান শিক্ষককে মারধর করে। পুলিস এসে সন্দীপ সাহাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে জনতা পুলিসের গাড়ি ঢেলাঠেলি করে। কোনওক্রমে পুলিস প্রধান শিক্ষককে বের করে নিয়ে যায়। গাড়ির পেছনে তেড়ে যায় জনতা। মানুষ দফায় দফা পুলিসের দিকে  তেড়ে যায়।

গতকাল ওই সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর দেহাংশ উদ্ধার হতেই খবরে চলে আসে স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পালের নাম। তার বিরুদ্ধে ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে খুন করার আভিযোগ তোলে মৃত ছাত্রীর পরিবার।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ আগষ্ট টিউশন পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি শ্যামপাহাড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের সপ্তম শ্রেণীর ওই ছাত্রী। পরিবারের পক্ষ থেকে রামপুরহাট থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন শ্যামপাহাড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পাল তাকে অপহরণ করেছে। বিষয়টি পুলিসে জানালে রামপুরহাট থানার পুলিস অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে। এরপরই গতকাল গভীর রাতে রামপুরহাট থানার কালিডাঙ্গা গ্রামের কাছে একটি জলাজমি থেকে ছাত্রীর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিস।

