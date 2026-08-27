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কৈলাসযাত্রায় শিবপথেই নিখোঁজ ৬৮-র অনিতা! নেপাল জলপ্রলয়ের ঢেউ ছুঁল আন্দুলকেও! 'তীর্থস্বপ্নের অপমৃত্যু'?

Nepal Flash Floods Effect in Andul: এখনও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবার জানিয়েছে, ২১ আগস্ট অনিতা দাস কলকাতার এক ট্যুরিস্ট এজেন্সির সঙ্গে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। সেই কারণে তিনি একাই বেরিয়েছিলেন এই যাত্রায়।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 27, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:29 PM IST
কৈলাসযাত্রায় শিবপথেই নিখোঁজ ৬৮-র অনিতা! নেপাল জলপ্রলয়ের ঢেউ ছুঁল আন্দুলকেও! 'তীর্থস্বপ্নের অপমৃত্যু'?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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