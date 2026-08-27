কৈলাসযাত্রায় শিবপথেই নিখোঁজ ৬৮-র অনিতা! নেপাল জলপ্রলয়ের ঢেউ ছুঁল আন্দুলকেও! 'তীর্থস্বপ্নের অপমৃত্যু'?

দেবব্রত ঘোষ: নেপালে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে নিখোঁজ হাওড়ার ৬৮ বছরের বৃদ্ধা অনিতা দাস, উদ্বিগ্ন পরিবার। গতকাল সকালে নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে নিখোঁজ সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত আন্দুল হাটগাছা এলাকার বাসিন্দা ৬৮ বছরের অনিতা দাস। তাঁর নিখোঁজ হওয়ার খবরে পরিবারে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের লাগাতার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গত ২১ আগস্ট অনিতা দাস কলকাতার একটি ট্যুরিস্ট এজেন্সির মাধ্যমে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা করা তাঁর দীর্ঘদিনের প্রবল ইচ্ছা ছিল। সেই কারণেই তিনি একাই এই যাত্রায় বেরিয়েছিলেন।
স্বপ্নের পিছনে অনিতা
অনিতা দাসের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ তাঁর সঙ্গে ছেলের শেষবার কথা হয়েছিল। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি রয়েছেন এবং কিছু সময় পরে সেখান থেকে পরবর্তী যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। কিন্তু গতকাল নেপালে ভয়াবহ জলপ্রলয় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর সামনে আসার পর থেকেই পরিবারের উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা অনিতা দাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তাঁর ফোন পাওয়া যায়নি। এরপর তাঁরা সংশ্লিষ্ট ট্যুরিস্ট এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এজেন্সির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারাও লাগাতার যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনিতা দাস সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। মোবাইল বন্ধ বলছে।
ফেরার পথ চেয়ে
বৃহস্পতিবার সকালেই সাঁকরাইল থানার পুলিস আধিকারিকরা অনিতা দাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পুলিস আধিকারিকরা পরিবারকে জানিয়েছেন, অনিতা দাসের খোঁজ চলছে এবং কোনও তথ্য পাওয়া গেলে পরিবারকে জানানো হবে। পাশাপাশি অনিতার পরিবার ভবানী ভবনের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। সাঁকরাইল থানার পুলিসের পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যদের কাছেও আবেদন করা হয়েছে, কোনও সূত্রে অনিতা দাস সম্পর্কে কোনও তথ্য পেলে তাঁরাও যেন অবিলম্বে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনিতা দাসের পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাঁর নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসার আশায় প্রহর গুনছেন তাঁরা। অপেক্ষায় আছে প্রশাসন ও ট্যুর এজেন্সিও।
রাক্ষুসে হড়পাস্রোতে
বুধবার সকালে আকস্মিক বন্যায় উথলে উঠে নেপালের ভোটে কোশী নদী। স্রোতে লণ্ডভণ্ড হয় রাসুয়া। তিব্বতের কাছে নেপালের এই রাসুয়া। সেখানকার এই আকস্মিক বন্যায় ভেসে যায় আস্ত ব্রিজ, একাধিক গাড়িবাড়ি। বুধবার সকালে নেপালের উত্তরাঞ্চলীয় রাসুয়া জেলায় এই ভয়াবহ হড়পা দেখা গিয়েছে। তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নদী অববাহিকার নীচের দিকের বেশ কয়েকটি জেলায় জারি করে হাই অ্যালার্ট। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জলের এই ঢল তিব্বতের দিক থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। নেপাল সেনাবাহিনীর মতে, জলের এই হঠাৎ-বৃদ্ধিতে তিমুরে এবং স্যাফ্রুবেসি এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়! যেখানে একাধিক যানবাহন, মালপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি ভেসে যায়! ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকারী দল মোতায়েন হয়েছে। দ্রুত গতিতে চলছে উদ্ধারকাজ।
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