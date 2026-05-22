Annapurna Bhandar: 'ডিবিটি' না হলে মিলবেই না অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ৩০০০ টাকা; জেনে নিন কী কী ডকুমেন্ট লাগবেই

প্রদ্যুৎ দাস: লক্ষ্মীরা এখন অন্নপূর্ণার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে। তিন হাজার টাকার আশায় আধার কার্ড এবং মোবাইল ফোন হাতে তাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিংক করবেন বলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে বহু মহিলা। আগামী মাসের ১ তারিখ থেকে লক্ষীর ভান্ডার (Lakshmir Bhandar Scheme) অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে (Annapurna Bhandar) রূপান্তরিত হয়ে ৩০০০ টাকা করে পাওয়ার আশায়। অন্ধকার থেকে আধার কার্ড হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে মহিলারা। প্রকল্পের সুবিধা পেতে হুড়োহুড়ি। জলপাইগুড়িতে বিভিন্ন পোস্ট অফিসে সকাল থেকেই লম্বা লাইন।
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, বয়স্ক ভাতা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আবেদনের জন্য আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নাম্বার সংযুক্ত থাকা জরুরি। সেটা করতে গত কয়েকদিন থেকেই মানুষের ঢল জেলার বিভিন্ন পোস্ট অফিসগুলিতে। শুরু হয়ে যাচ্ছে লম্বা লাইন। এমনকি বাচ্চা কোলে নিয়ে মহিলারা, অসুস্থ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে।
DBT লিংক মাস্ট
'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর ৩০০০ আসবে অ্যাকাউন্টে। DBT লিঙ্ক থাকতেই হবে। এই লিঙ্কের জন্যই এই হুড়োহুড়ি। তাই পোস্ট অফিসে মহিলাদের লম্বা লাইন। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার-সহ বেশ কিছু প্রকল্পের জন্য ডিবিটি লিঙ্ক করাতে হবে। এটি অবশ্যই প্রয়োজন, তবেই অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা জমা পড়বে সরকারের তরফে।
আধার কার্ড, মোবাইল ফোন, ৭৫ টাকা
অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের ঘোষণার পরে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পোস্ট অফিসে উপচে পড়েছে ভিড়। ভোর থেকেই ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে মহিলারা লাইনে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়িয়েছেন আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করাতে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন প্রকল্পে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। সেই আশাতেই বাড়ছে ভিড়। পোস্টমাস্টার দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য এ বিষয়ে জানান, আধার কার্ড, মোবাইল ফোন ও ৭৫ টাকা নিয়ে এলে দ্রুত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। এবার সকলের অপেক্ষা-- কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা।
