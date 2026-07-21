/অন্নপূর্ণা যোজনার ওয়েবসাইটে বড় বদল: এবার আপনাকে দিতে হবে এই তথ্যও? কী ভাবে আবেদন করবেন? টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও জনকল্যাণমূলক ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ (Annapurna Bhandar Scheme) প্রকল্পের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একটি বড়সড় প্রযুক্তিগত আপডেট নিয়ে আসা হলো। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ যাতে ঘরে বসেই নিরাপদে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই ডিজিটাল পোর্টালের সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে। আজ থেকে পোর্টালের লগইন স্ক্রিনে যুক্ত করা হয়েছে একটি নতুন আলফানিউমেরিক ক্যাপচা (Alphanumeric Captcha) পদ্ধতি।
ক্যাপচা সিস্টেমে কী বদল এল?
এতদিন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার পোর্টালে লগইন বা নাম নথিভুক্ত করার সময় আবেদনকারীদের একটি অতি সহজ গাণিতিক যোগফল সমাধান করতে হত (যেমন: ২+৩=৫)। কিন্তু আজ থেকে সেই গাণিতিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হয়েছে। তার জায়গায় চালু হয়েছে আধুনিক আলফানিউমেরিক ক্যাপচা। অর্থাৎ, এখন থেকে ব্যবহারকারীদের স্ক্রিনে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর (Uppercase), ছোট হাতের অক্ষর (Lowercase) এবং সংখ্যার মিশ্রণে তৈরি একটি জটিল কোড (যেমন: ‘fT9R8G’) দেওয়া হবে, যা সঠিক দেখে নির্দিষ্ট বক্সে টাইপ করতে হবে।
সুরক্ষার স্বার্থে কেন এই সিদ্ধান্ত?
তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর সূত্রে খবর, পুরনো গাণিতিক যোগফলের পদ্ধতিটি অনেক সময় ক্ষতিকারক অটোমেটেড বট (Automated Bots) বা সফটওয়্যারের পক্ষে ভেঙে ফেলা সহজ হচ্ছিল। এর ফলে পোর্টালে ফেক লগইন এবং ভূয়ো আবেদনের চেষ্টা বাড়ছিল, যা মূল সার্ভারের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করছিল। নতুন আলফানিউমেরিক সিকিউরিটি কোড স্বয়ংক্রিয় বট সহজে পড়তে পারে না। ফলে শুধুমাত্র প্রকৃত মানুষেরাই পোর্টালে প্রবেশ করতে পারবেন এবং সার্ভারের ওপর অতিরিক্ত ট্রাফিকের চাপ অনেকটাই কমবে।
লগইন পেজের নতুন রূপরেখা
পোর্টালের নতুন লগইন পেজটি অত্যন্ত আধুনিক ও ব্যবহারকারীদের সুবিধাজনক করা হয়েছে:
১. স্ক্রিনের বাঁদিকে রয়েছে ‘Applicant Login’ অপশন।
২. নিচে জেলা নির্বাচনের ড্রপ-ডাউন মেনু (Select Your District)।
৩. ১০ সংখ্যার রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর দেওয়ার নির্দিষ্ট ঘর।
৪. এর ঠিক নিচেই আঁকাবাঁকা ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর রঙিন অক্ষরে লেখা নতুন Security Captcha বাক্স।
৫. সর্বশেষে রয়েছে খয়েরি রঙের ‘Request OTP’ বোতাম।
আবেদনকারীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা
অক্ষরের বড় হাত বা ছোট হাতের (Case Sensitivity) ভুলের কারণে প্রথমদিকে বয়স্ক বা প্রযুক্তিগতভাবে কম অভিজ্ঞ আবেদনকারীদের সাময়িক সমস্যা হতে পারে। তাই সতর্কতার সঙ্গে কোডটি টাইপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ক্যাপচা বুঝতে অসুবিধা হলে পাশের রিফ্রেশ (Refresh) বোতামে ক্লিক করে নতুন কোড জেনারেট করা যাবে। সঠিকভাবে তথ্য দেওয়ার পর ‘Request OTP’ তে ক্লিক করলে মোবাইলে ৬ সংখ্যার ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড আসবে।
গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি
বিশেষজ্ঞদের মতে, বট ট্রাফিক বন্ধ হওয়ার ফলে ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে সাধারণ মানুষ দ্রুত ফর্ম পূরণ ও স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন। এ ছাড়া ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) প্রক্রিয়ায় প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে সরাসরি সরকারি আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিতে এবং শতপ্রতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেবে।
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