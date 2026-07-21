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অন্নপূর্ণা যোজনার ওয়েবসাইটে বড় বদল: এবার আপনাকে দিতে হবে এই তথ্যও? কী ভাবে আবেদন করবেন? টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ল?

Annapurna Yojana Website Big change: তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর সূত্রে খবর, পুরনো গাণিতিক যোগফলের পদ্ধতিটি অনেক সময় ক্ষতিকারক অটোমেটেড বট (Automated Bots) বা সফটওয়্যারের পক্ষে ভেঙে ফেলা সহজ হচ্ছিল। এর ফলে পোর্টালে ফেক লগইন এবং ভূয়ো আবেদনের চেষ্টা বাড়ছিল, যা মূল সার্ভারের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করছিল। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 21, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:19 PM IST
অন্নপূর্ণা যোজনার ওয়েবসাইটে বড় বদল: এবার আপনাকে দিতে হবে এই তথ্যও? কী ভাবে আবেদন করবেন? টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ল?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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