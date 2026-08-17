/অন্নপূর্ণা যোজনার ফ্রম জমা নেওয়া বন্ধ! তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার দিনেই বড় ঘোষণা সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অন্নপূর্ণা যোজনার ফ্রম জমা নেওয়া বন্ধ! না, কোনও ভুল বা ভুয়ো খবর নয়। একদম সঠিক পড়েছেন- অন্নপূর্ণা যোজনার ফ্রম জমা নেওয়া বন্ধ! তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার দিনেই বড় ঘোষণা। সরকারের তরফে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম জমা নেওয়া বন্ধের কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। কী বলেছেন তিনি? বিভ্রান্ত না হয়ে স্পষ্ট জানুন।
মন্ত্রী বলেছেন, “১১ জুলাই থেকে যে আবেদন জমা পড়েছে তার কাজ চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৩১ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া আবেদনের যাচাইয়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর অন্নপূর্ণা যোজনার ফ্রম জমা নেওয়া হবে না।” ১০ জুলাইয়ের পর যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের ফর্মগুলি জেলা প্রশাসক যাচাইয়ের কাজ করছেন। যেটা চলবে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।
মন্ত্রী সুমনা সরকার জানান,“১০ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া আবেদনের যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। তাদের টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে। অনেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে। আজ থেকে শুরু হয়েছে চলবে ২০ তারিখ পর্যন্ত।” প্রসঙ্গত, অন্নপূর্ণা যোজনায় এখনও পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলাকে এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের সচিব মৌসুমী গোধারা বসু জানিয়েছেন, যারা ২০ তারিখের মধ্যে টাকা পাচ্ছেন না, তাঁরা ফর্ম বাতিলের কারণ জানতে চেয়ে আবারও ক্লেইম করতে পারবেন। জেলাপ্রশাসক সেগুলো ভেরিফাই করবেন। তারপর যদি কোনও আবেদনকারী যোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাহলে অবশ্যই তিনি টাকা পাবেন। কাউকেই একেবারে পুরোপুরি ‘রিজেক্ট’ করা হচ্ছে না। তবে ক্লেইম করতে হবে নির্দিষ্ট পোর্টালে, অনলাইনে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)