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অন্নপূর্ণা যোজনার ফ্রম জমা নেওয়া বন্ধ! তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার দিনেই বড় ঘোষণা সরকারের

Annapurna Yojana: ১০ জুলাইয়ের পর যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের ফর্মগুলি জেলা প্রশাসক যাচাইয়ের কাজ করছেন। যেটা চলবে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। কী বলেছেন মন্ত্রী? বিভ্রান্ত না হয়ে স্পষ্ট জানুন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 17, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:57 PM IST
অন্নপূর্ণা যোজনার ফ্রম জমা নেওয়া বন্ধ! তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার দিনেই বড় ঘোষণা সরকারের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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অন্নপূর্ণা যোজনার ফ্রম জমা নেওয়া বন্ধ! তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার দিনেই বড় ঘোষণা
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