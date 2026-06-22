/অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও অবিশ্বাস্য ঘোষণা রাজ্য বাজেটে! কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে অর্থমন্ত্রী বললেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পেশ হল শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রথম বাজেট। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তেরও প্রথম বাজেট-ভাষণের সাক্ষী থাকল সারা বাংলা। বাংলায় এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার। পেশ হল সেই সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। বাজেট নিয়ে বহু মানুষের বহু প্রত্যাশার মধ্যেই সব চেয়ে বেশি প্রশ্ন সম্ভবত ঘোরাফেরা করেছে একটি স্কিম নিয়ে। অন্নপূর্ণা যোজনা। অন্নপূর্ণা যোজনা তথা অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে কী রয়েছে বাজেটে?
স্বপন-নির্মলা বৈঠক
বাংলায় এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। তাই কেন্দ্রের স্পেশাল প্যাকেজ পাওয়া নিয়েও জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিলই। দিল্লিতে স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বৈঠক সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। সেই সঙ্গে আছে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সামাজিক প্রকল্প এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের অংশ বাবদ খরচ। এত কিছু সামলে বাংলার নুয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে রাজ্যের নিজস্ব আয়বৃদ্ধির নতুন পথ খোঁজা চাই। সেই পথ কতটা দেখাতে পারবেন স্বপনবাবু, এ নিয়ে বহু জনের বহু প্রত্যাশা রয়েছে। এর মধ্য়ে আছে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মহল উভয়ই।
অন্নপূর্ণা যোজনা
বাজেট পেশ করতে শুরু করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত প্রথমেই পরিষ্কার করে বলে দেন, রাজ্যে জনহিতকর যেসব স্কিম চলছে, তা কোনও ভাবেই বন্ধ হবে না, শুধু তাই নয়, সমস্ত স্কিমেই হবে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ। আর সেই মতোই অন্নপূর্ণা যোজনায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল শুভেন্দু অধিকারী সরকারের প্রথম বাজেট। মমতা সরকারের লক্ষ্মীর ভান্ডারেরই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রকল্প এটি। এতে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল আমলের ১৫০০ টাকার জায়গায় ৩০০০ টাকা! কিন্তু যেটা শোনা যাচ্ছে, তা হল উপভোক্তার সংখ্যা এবার কমবে। ২.৪ কোটি উপভোক্তা থেকে সংখ্যাটা ১ কোটিতে এসে নামবে।
মহার্ঘ ভাতা
তবে, এর পাশাপাশি বাজেটের দিকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে সম্ভবত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাও। তাঁদের আশা, এই বাজেট তাঁদের বকেয়া ডিএ কতটা মিটিয়ে দেওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করে। কত শতাংশ ডিএ মিলতে পারে, এ নিয়ে নানা জল্পনার মধ্যেই জানা গেল প্রায় ৩৮ শতাংশ DA মিলবে!
উন্নয়নের বার্তা
এই বাজেট যে উন্নয়নের বার্তা দিতে চলেছে, তা জানাই ছিল। এবং এ-ও জানা ছিল যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পই বর্তমান সরকারের প্রধান অস্ত্র হতে চলেছে। যেমন জল জীবন মিশন। কেন্দ্রের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে রাজ্যের সঙ্গে ৩৯ হাজার কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে কেন্দ্রের। এর মধ্যে রাজ্যে প্রাথমিকভাবে ১৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প লাগু হবে বলে জানা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাকে ৬০ হাজার কোটি টাকা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, '৬০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন।'
বিরোধী মনোভাব
বিরোধীদলের মনোভাব খানিকটা রবিবারেই বোঝা গিয়েছিল কুণাল ঘোষের কথায়। সূত্রের খবর, বাজেট অধিবেশন নিয়ে দলের বিধায়কদের বার্তা পাঠিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়া সরকারের পেশ করা বাজেটে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সদ্য একটি দল ক্ষমতায় এসেছে, এটা তাদের প্রথম বাজেট, আমরা তাদের সময় দেব, নজর রাখব।
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