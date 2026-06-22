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অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও অবিশ্বাস্য ঘোষণা রাজ্য বাজেটে! কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে অর্থমন্ত্রী বললেন...

Anupama Bhandar West Bengal Budget 2026: সব কিছু সামলে বাংলার নুয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা চ্যালেঞ্জিং। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের নিজস্ব আয়বৃদ্ধির নতুন পথ খোঁজা চাই। সেই পথ কতটা দেখাতে পারবেন স্বপনবাবু, এ নিয়ে বহু জনের বহু প্রত্যাশা রয়েছে। আর এর মধ্য়েই আছে ভাতা-সংক্রান্ত হাজারো প্রশ্ন। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন সম্ভবত অন্নপূর্ণা যোজনাকে ঘিরে। বাজেটে শোনা গেল এই স্কিম নিয়ে বড় ঘোষণা। কী ঘোষণা?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:30 PM IST
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও অবিশ্বাস্য ঘোষণা রাজ্য বাজেটে! কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে অর্থমন্ত্রী বললেন...
Image Credit: কত জন উপভোক্তা এই স্কিমের সুবিধা পাবেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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