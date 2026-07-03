/সংখ্যালঘু মহিলারা কি পেলেন অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কী বার্তা তাঁদের?

প্রদ্যুৎ দাস: অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তার ৩০০০ টাকা পাওয়ার পর আনন্দে অকাল হোলি উদ্যাপন করলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন। করা হল লাড্ডু বিতরণ। এ ছবি জলপাইগুড়ির। জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় চৌধুরীপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পেয়ে মেতেছেন আনন্দে।
অন্নপূর্ণায় অকাল হোলি
অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তার টাকা পাওয়ার পরে আনন্দে অকাল হোলি উদ্যাপন করলেন জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় চৌধুরীপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষেরাও গেরুয়া আবির খেলায় অংশ নেন।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ
স্থানীয় বাসিন্দা শাহজাহান আলির দাবি, তাঁদের বুথে যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁরা সকলেই এই আর্থিক সহায়তার টাকা পেয়েছেন। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানান। টাকা পাওয়ার আনন্দেই এলাকার মানুষ অকাল হোলি উদ্যাপনে সামিল হয়েছেন বলে জানান তিনি। অন্য দিকে, এলাকার বাসিন্দা রুকসানা বেগম বলেন, অনেকেরই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না। কিন্তু টাকা পাওয়ায় তাঁরা সকলেই আনন্দিত। সেই আনন্দ ভাগ করে নিতেই তাঁদের এই আবির খেলা ও উদ্যাপন।
দ্বিতীয় দফায় অন্নপূর্ণা
প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফায় ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ কোটি ৩০ লাখ অন্নপূর্ণার আবেদনকারী অনুমোদন পেয়েছেন। বাদ পড়েছেন ৩০ লাখ। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অযোগ্যদের বাদ দেওয়া হয়েছে। অভারতীয় এমন কেউ অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন না।
কোথা থেকে আসবে টাকা?
কিন্তু কোথা থেকে আসবে এই প্রকল্পের টাকা? এ প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনেই উঠছে। উত্তর দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর উপায় বাতলে দিয়ে বড় নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিভিন্ন দফতরকে খরচ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর থেকেই উঠে আসবে টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, "বিভিন্ন প্রকল্প যাঁরা পাওয়ার যোগ্য নন, তাঁদের বাদ দিতে হবে। এর দরুণ যে খরচ কমবে, সেই টাকাতে অন্যান্য প্রকল্প চালাতে সুবিধা হবে আমাদের। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, মহিলাদের জন্য ফ্রি-তে সরকারি বাসে যাতায়াত-সহ এই প্রকল্পগুলি চালাতে সুবিধা হবে।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও যোগ করে বলেন, "রেভিনিউ যাতে কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটার দিকে আপনারা নজর দিন। বালি, পাথর থেকে রেভিনিউ আদায়ে যেন কোনও ফাঁকি না হয়।"
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