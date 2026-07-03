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সংখ্যালঘু মহিলারা কি পেলেন অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কী বার্তা তাঁদের?

Annapurna Yojana Money Received: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলারা কি পেলেন অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? হ্যাঁ, পেলেন-ই শুধু নয়, তাঁরা টাকা পাওয়ার পরে কমলা আবিরে উদযাপন করলেন অকাল হোলিও। কোথায় এই ছবি?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 03, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:07 PM IST
সংখ্যালঘু মহিলারা কি পেলেন অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কী বার্তা তাঁদের?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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