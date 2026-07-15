/অন্নপূর্ণার টাকা নিয়ে বিরাট জালিয়াতি! মোবাইলে মেসেজ, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ফাঁকা! বায়োমেট্রিকে গায়েব পুরো ৩০০০

রণজয় সিংহ: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা নিয়ে বিরাট জালিয়াতির অভিযোগ। অন্নপূর্ণা প্রকল্পের টাকা উপভোক্তার অজান্তেই তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক সিএসপি কর্মীর বিরুদ্ধে। এমনকি আরও অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করতেই রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় ওই উপভোক্তাকে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার চাঁচল থানার ভেবা এলাকায়। বর্তমানে আহত উপভোক্তা চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
অভিযুক্ত সিএসপি কর্মীর নাম রানু চৌধুরী। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে উপভোক্তার পরিবার। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত উপভোক্তার নাম মর্জিনা বিবি। তিনি ভেবা এলাকার বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁর মোবাইলে একটি মেসেজ আসে, যেখানে জানানো হয় যে রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা প্রকল্পের ৩ হাজার টাকা তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। টাকা তোলার জন্য মর্জিনা বিবি স্থানীয় একটি সিএসপি কেন্দ্রে যান। কিন্তু সেখানে কর্মরত রানু চৌধুরী নামের এক কর্মী তাঁকে সাফ জানিয়ে দেন যে, তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনও টাকাই আসেনি।
সিএসপি কর্মীর কথায় সন্দেহ হওয়ায় মর্জিনা বিবি পরবর্তীতে ব্যাংকে গিয়ে তাঁর অ্যাকাউন্টের পাসবইয়ের স্টেটমেন্ট চেক করেন। ব্যাংকের স্টেটমেন্ট হাতে আসতেই চোখ কপালে ওঠে তাঁর। সেখানে তিনি স্পষ্ট দেখেন, বায়োমেট্রিক ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই অ্যাকাউন্ট থেকে ওই ৩ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ মর্জিনা বিবির দাবি, তিনি কোনও টাকা তোলেননি এবং সিএসপি কর্মী মিথ্যা কথা বলে তাঁর টাকা আত্মসাৎ করেছেন।
অভিযোগ, এর প্রতিবাদ করতে গেলেই অভিযুক্ত সিএসপি কর্মী রানু চৌধুরী মর্জিনা বিবিকে রাস্তায় ফেলে মারধর করেন। প্রতারণার বিষয়টি নিয়ে মর্জিনা বিবি ও তাঁর পরিবার ওই সিএসপি কর্মী রানু চৌধুরীর কাছে প্রতিবাদ জানাতে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কথা কাটাকাটি চলাকালীন রাস্তায় ফেলে মর্জিনা বিবিকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। লাঠিসোঁটা ও কিল-ঘুসিতে গুরুতর জখম হন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।
যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিএসপি কর্মী রানু চৌধুরী। এদিকে এই জালিয়াতির খবর জানাজানি হতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আক্রান্তের পরিজন ও গ্রামবাসীরা। সিএসপি কর্মীর জালিয়াতির বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মর্জিনা বিবির পরিবার। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত সিএসপি কর্মী রানু চৌধুরী। সরকারি প্রকল্পের টাকা বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে কীভাবে গায়েব হল এবং এর পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে চাঁচল থানার পুলিস।
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