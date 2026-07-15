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অন্নপূর্ণার টাকা নিয়ে বিরাট জালিয়াতি! মোবাইলে মেসেজ, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ফাঁকা! বায়োমেট্রিকে গায়েব পুরো ৩০০০

Annapurna Yojana: মোবাইলে মেসেজ আসে যে রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা প্রকল্পের ৩ হাজার টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। কিন্তু ব্যাংকের স্টেটমেন্ট হাতে আসতেই চোখ কপালে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:20 PM IST
অন্নপূর্ণার টাকা নিয়ে বিরাট জালিয়াতি! মোবাইলে মেসেজ, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ফাঁকা! বায়োমেট্রিকে গায়েব পুরো ৩০০০
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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