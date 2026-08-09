/অন্নপূর্ণার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে ১৭ অগাস্ট, সবাই কি পাবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে অন্নপূর্ণার জন্য। তাদের ভেরিফিকেশনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তবে অন্নপূর্ণা যোজনার তৃতীয় কিস্তির টাকা এখনও ঢোকেনি। কবে ঢুকবে টাকা, এনিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ১৭ অগাস্ট অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন মহিলারা। সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা। এই নিয়ে সোমবার(১০ অগাস্ট) নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মালতী রাভা রায়কে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কীভাবে ফর্ম পরীক্ষার কাজ চলছে, সে সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সাধারণ মানুষকে জানানো হবে বলেই জানান তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা এই মাসের ১৭ অগাস্ট থেকে ৩ হাজার টাকা করে ভেরিফায়েড মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পাঠাব। কারা কারা বিবেচিত হবেন সম্পূর্ণ ক্রাইটেরিয়া ১০ তারিখ সোমবার বলে দেব। ১৭ তারিখ থেকে অ্যাকাউন্টে অর্থ যাবে।'
অন্নপূর্ণার টাকা ট্রান্সফার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এমাসের ১৭ তারিখ থেকে অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হবে। এটা কেবলমাত্র এই মাসের জন্য। পরের মাস থেকে বিজেপি সরকার যতদিন থাকবে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে টাকা ট্রান্সফার হয়ে যাবে। অতএব এটা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই।
অগাস্টের টাকা কবে ঢুকবে তা খোদ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আপনি কি পাবেন অন্নপূর্ণার টাকা? সূত্রের খবর, বিপুল ওইসব আবেদনপত্র খতিতে দেখার কাজ চলছে। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে টাকা পাওয়ার যোগ্য তাদের কাছেই যাতে টাকা পৌঁছয় তার জন্যই ভালোভাবে আবেন যাচাই করা হচ্ছে। এখন টাকা না পেলে বিভ্রান্তির কিছু নেই। আপনার আবেদনঅ্যাপ্রুভড হয়েছে কিনা তা জানার জন্য বিডিও অফিসে যোগাযোগ করলেই পাওয়া য়াবে উত্তর। আধার,ভোটার আইডি বা আবেদনের আইডি নম্বর নিয়ে গেলেই আপনার আবেদনের স্টেটাস জানিয়ে দেবেন।
যারা ইতিমধ্যেই ২টি কিস্তির টাকা পেয়ে গিয়েছেন তারা এমাসে টাকা পেয়ে যেতে পারেন। ১০ জুলাই পর্যন্ত যারা আবেদন করেছেন এবং তাতে কোনও ত্রুটি নেই তাদেরও অগাস্টে টাকা ঢোকার সম্বাবনা রয়েছে। ১১-৩১ জুলাইয়ের মধ্যে যারা আবেদন করেছেন তাদের এমাসে টাকা পাওয়ার সম্ভবনা কম। হয়তো তাদের টাকা আসতে পারে সেপ্টেম্বরে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)