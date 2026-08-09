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অন্নপূর্ণার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে ১৭ অগাস্ট, সবাই কি পাবেন?

Annapurna Yojana: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা এই মাসের ১৭ অগাস্ট থেকে ৩ হাজার টাকা করে ভেরিফায়েড মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পাঠাব। কারা কারা বিবেচিত হবেন সম্পূর্ণ ক্রাইটেরিয়া ১০ তারিখ সোমবার বলে দেব

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 09, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:12 PM IST
অন্নপূর্ণার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে ১৭ অগাস্ট, সবাই কি পাবেন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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অন্নপূর্ণার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে ১৭ অগাস্ট, সবাই কি পাবেন?
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