/সেপ্টেম্বরের ৩০০০ টাকা পাওয়ার আগেই আবার বাতিল হল অন্নপূর্ণার ১৭ লক্ষ আবেদন: আপনার নাম নেই তো? কী করবেন এখন জেনে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় সেপ্টেম্বর মাসের ৩,০০০ টাকার কিস্তি ঘিরে রাজ্যজুড়ে চলছে জোর চর্চা। চলতি মাসে রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ উপভোক্তা মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডিবিটি (DBT)-র মাধ্যমে এই আর্থিক সহায়তা পৌঁছনোর কথা রয়েছে এবং ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই টাকা ঢোকার কথা । তবে এই প্রকল্পের অপেক্ষায় থাকা বহু পরিবারের কাছে বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে যাচাই প্রক্রিয়ার ফলাফল। রাজ্যজুড়ে প্রায় ১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল বা সাময়িকভাবে আটকে রাখা হয়েছে।
কেন খারিজ হল ১৭ লক্ষ আবেদন?
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখার সময় নথিপত্রে বিস্তর অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। মোট ১৭ লক্ষ বাতিল বা আটকে থাকা আবেদনের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ক্ষেত্রেই মূল সমস্যা তৈরি হয়েছে সরকারি পরিচয়পত্র ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যের অমিলের কারণে। পরিচয়পত্রে থাকা নামের বানান, জন্মতারিখ কিংবা ঠিকানার সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথির গরমিল থাকায় ডিবিটি বা প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সঠিক সিডিং বা ডিবিটি সক্রিয় না থাকা এবং আবেদনপত্রে ভুল তথ্য পূরণের কারণেও বিপুল সংখ্যক আবেদনপত্র তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।
আবেদন আটকে থাকলে বা বাতিল হলে কী করণীয়?
যাঁদের অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা পৌঁছায়নি, তাঁদের আতঙ্কিত না হয়ে ধাপে ধাপে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
১. আবেদনের বর্তমান স্থিতি যাচাই: প্রথমেই অফিশিয়াল পোর্টালে গিয়ে নিজের আবেদনের স্ট্যাটাস পরীক্ষা করতে হবে।
২. ‘Under Process’ থাকলে অপেক্ষা: স্ট্যাটাসে ‘Under Process’ দেখালে নতুন করে আর কোনও আবেদন করার প্রয়োজন নেই। এর অর্থ আবেদন এখনও যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এবং যাচাই শেষ হলেই তা অনুমোদিত হবে।
৩. নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে ভুল বা অযৌক্তিক বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন জানানো যাবে।
ব্যাংকে গিয়ে ডিবিটি সক্রিয়করণ: সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সরকারি পরিচয়পত্র যথাযথভাবে সংযুক্ত রয়েছে এবং ডিবিটি ব্যবস্থা সক্রিয় আছে।
নথি সংশোধন: নথিপত্রে নামের বানান বা তথ্যের অমিল থাকলে তা দ্রুত সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট পোর্টালে পুনরায় যাচাইয়ের জন্য আপলোড করতে হবে।
কবে মিলবে টাকা ও নতুন আবেদনের সময়
যাঁদের আবেদন বর্তমানে যাচাই প্রক্রিয়ায় রয়েছে বা যাঁরা আপত্তির মাধ্যমে তথ্য সংশোধন করবেন, তাঁদের আবেদন অনুমোদিত হলেই পরবর্তী ধাপে বকেয়া টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
ফলে আবেদন সাময়িক বাতিল হলেই সুবিধা বন্ধ হয়ে গেল-- এমনটা ধরে নেওয়ার কারণ নেই। অন্যদিকে, যাঁরা এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেননি, তাঁদের জন্য দুর্গাপূজার পরেই প্রকল্পের অফিশিয়াল পোর্টাল পুনরায় খুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।
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