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সেপ্টেম্বরের ৩০০০ টাকা পাওয়ার আগেই আবার বাতিল হল অন্নপূর্ণার ১৭ লক্ষ আবেদন: আপনার নাম নেই তো? কী করবেন এখন জেনে নিন

Annapurna Yojana: পরিচয়পত্রে থাকা নামের বানান, জন্মতারিখ কিংবা ঠিকানার সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথির গরমিল থাকায় ডিবিটি বা প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সঠিক সিডিং বা ডিবিটি সক্রিয় না থাকা এবং আবেদনপত্রে ভুল তথ্য পূরণের কারণেও বিপুল সংখ্যক আবেদনপত্র তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:33 PM IST
সেপ্টেম্বরের ৩০০০ টাকা পাওয়ার আগেই আবার বাতিল হল অন্নপূর্ণার ১৭ লক্ষ আবেদন: আপনার নাম নেই তো? কী করবেন এখন জেনে নিন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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